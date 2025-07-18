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Главная Киев В Киеве прогремел взрыв — в полиции объяснили, что произошло

В Киеве прогремел взрыв — в полиции объяснили, что произошло

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 16:46
В Шевченковском районе Киева прогремел взрыв - в полиции объяснили
Взрывотехники на месте. Фото: Полиция Киева

В Шевченковском районе Киева в пятницу, 18 июля, прогремел взрыв. Это произошло в результате контролируемого обезвреживания вражеского боеприпаса.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram.

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Так, представитель коммунального предприятия во время осмотра дома, который был поврежден в результате атаки РФ на Киев 17 июня, обнаружил взрывоопасный предмет в лифтовой шахте.

У Києві в шахті ліфту будинку знайшли боєприпас — його знешкодили
Найденный боеприпас в шахте. Фото: Нацполиция

На место прибыли взрывотехники полиции, которые изъяли кассетный боеприпас. Поскольку этот вид оружия является крайне опасным при транспортировке, правоохранители уничтожили его методом контролируемого подрыва в парковой зоне, соблюдая все нормы безопасности.

Вибух у Шевченківському районі Києва під час контрольованого знешкодження боєприпасу
Взрывотехник на месте подрыва, фото: Нацполиция
Поліцейські вибухотехніки підірвали касетний боєприпас, який знайшли у будинку
Место подрыва. Фото: Нацполиция
Місце підриву касетного боєприпасу у Шевченківському районі столиці
Место подрыва. Фото: Нацполиция
Наслідки контрольованого підриву ворожого боєприпасу, знайденого у ліфтовій шахті
Воронка от подрыва боеприпаса. Фото: Нацполиция

В полиции напомнили украинцам, что стоит сразу сообщать на 102 в случае, если вы нашли подозрительный предмет, который может быть взрывоопасным.

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Скриншот поста полиции

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко показал кассетный боеприпас, которыми Россия била по столице 17 июня.

Известно, что в результате удара погибли люди, многие жители Киева пострадали.

Киев взрыв боеприпасы атака Нацполиция взрывотехники
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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