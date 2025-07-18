В Шевченковском районе Киева прогремел взрыв - в полиции объяснили

В Киеве прогремел взрыв — в полиции объяснили, что произошло
В Шевченковском районе Киева в пятницу, 18 июля, прогремел взрыв. Это произошло в результате контролируемого обезвреживания вражеского боеприпаса.
Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram.
Взрыв в Киеве 18 июля
Так, представитель коммунального предприятия во время осмотра дома, который был поврежден в результате атаки РФ на Киев 17 июня, обнаружил взрывоопасный предмет в лифтовой шахте.
На место прибыли взрывотехники полиции, которые изъяли кассетный боеприпас. Поскольку этот вид оружия является крайне опасным при транспортировке, правоохранители уничтожили его методом контролируемого подрыва в парковой зоне, соблюдая все нормы безопасности.
В полиции напомнили украинцам, что стоит сразу сообщать на 102 в случае, если вы нашли подозрительный предмет, который может быть взрывоопасным.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко показал кассетный боеприпас, которыми Россия била по столице 17 июня.
Известно, что в результате удара погибли люди, многие жители Киева пострадали.
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