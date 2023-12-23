В Киеве проведут немедленную инспекцию укрытий — что известно

Вход в укрытие. Иллюстративное фото: Ілюстративне фото: Nariman El-Mofty/AP Photo/picture alliance

В Киеве в ближайшее время проведут немедленную проверку укрытий. В Киевской городской военной администрации была создана специальная комиссия, которая будет проводить обследование.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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Проверка укрытий Киева

Попко подчеркнул, что в КГВА в первую очередь выделяют безопасность киевлян, в том числе детей. Соответственно, было принято решение об инспекции всех укрытий столицы. Он подчеркнул, что ситуации с аварией в Соломенском районе не должно повториться никогда.

"Поэтому я, как начальник Киевской городской военной администрации, подписал поручение по немедленной инспекции всех укрытий", — отметил Попко.

По словам начальника КГВА, во всех районах столицы создали комиссии со специалистами, которые будут проводить проверки. Специалисты будут обследовать хранилища на предмет безопасности и состояния инженерных сетей.

"Комиссиям поставлена задача проверить укрытие до 29 декабря и отчитаться. В случае выявления недостатков — устранить в кратчайшие сроки", — добавил Попко.

Глава администрации отметил, что в настоящее время продолжается работа "по приведению в надлежащее состояние имеющихся укрытий и обеспечению круглосуточного и беспрепятственного доступа к укрытиям для гражданского населения".

Уведомление о проверке укрытий. Фото: скриншот поста КМВА

Напомним, в одной из столичных школ в Соломенском районе прорвало часть подвесного потолка из-за прорыва батареи отопления. В этот момент в бомбоубежище находились школьники и работники заведения, ведь в Киеве звучала воздушная тревога.

Как известно, недавно в этом бомбоубежище один из благотворительных фондов производил ремонт.