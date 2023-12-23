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У Києві проведуть негайну інспекцію укриттів — що відомо

23 грудня 2023 12:28
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Києві проведуть негайну інспекцію укриттів — що відомо
Вхід в укриття. Ілюстративне фото: Nariman El-Mofty/AP Photo/picture alliance
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві найближчим часом проведуть негайну перевірку укриттів. У Київській міській військовій адміністрації створили спеціальну комісію, яка проводитиме обстеження.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Перевірка укриттів Києва

Попко наголосив, що у КМВА першочергово виділяють безпеку киян, зокрема дітей. Відповідно було прийняте рішення про інспекцію всіх укриттів столиці. Він підкреслив, що ситуації з аварією у Солом'янському районі не має повторитися ніколи.

"Тому я, як начальник Київської міської військової адміністрації, підписав доручення щодо негайної інспекції всіх укриттів", — зазначив Попко.

За словами начальника КМВА, у всіх районах столиці створили комісії зі спеціалістами, які будуть здійснювати перевірки. Фахівці обстежуватимуть сховища на предмет безпеки та стану інженерних мереж.

"Комісіям поставлене завдання перевірити укриття до 29 грудня і відзвітувати. В разі виявлення недоліків — усунути в найкоротший термін", — додав Попко. 

Голова адміністрації відзначив, що наразі триває робота "щодо приведення в належний стан наявних укриттів, і забезпечення цілодобового та безперешкодного доступу до укриттів для цивільного населення". 

Повідомлення про перевірку укриттів
Повідомлення про перевірку укриттів. Фото: скриншот допису КМВА

Нагадаємо, в одній зі столичних шкіл у Солом'янському районі прорвало частину підвісної стелі через прорив батареї опалення. Цієї миті в бомбосховищі перебували школярі та працівники закладу, адже в Києві лунала повітряна тривога. 

Як відомо, нещодавно в цьому бомбосховищі один з благодійних фондів проводив ремонт.

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