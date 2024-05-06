В Киеве проведут военные учения — детали

Украинские военные. Иллюстративное фото: Апостроф

В Киеве в понедельник, 6 мая, начнутся военные учения. Они пройдут в Дарницком районе и продлятся до пятницы, 10 мая.

Об этом сообщает Дарницкая районная государственная администрация в Facebook.

Читайте также:

Военные учения в Киеве

"Внимание, военные учения! В Дарницком районе с 06 по 10 мая 2024 года будут проходить военные учения с участием подразделений группировки сил и средств обороны Киева", — говорится в сообщении.

В РГА отметили, что во время тренировок пройдут практические действия по привлечению личного состава, штатной военной техники и вооружения. Целью учений является наращивание боевых возможностей при подготовке и ведении оборонной операции.

Там напомнили гражданам, что снимать и публиковать видео и фотоматериалы передвижения военных и техники запрещено.

Скриншот поста Дарницкой РГА

Напомним, в марте в Киевской ОВА отчитались о ситуации с безопасностью в регионе. Там наращивали работы по обустройству фортификационных сооружений.

Также военный аналитик Тарас Чмут оценил готовность Киева к вероятному повторному наступлению россиян.