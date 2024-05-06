У Києві проведуть військові навчання — деталі

Українські військові. Ілюстративне фото: Апостроф

У Києві в понеділок, 6 травня, розпочнуться військові навчання. Вони пройдуть у Дарницькому районі та триватимуть до п'ятниці, 10 травня.

Про це повідомляє Дарницька районна державна адміністрація у Facebook.

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Військові навчання у Києві

"Увага, військові навчання! У Дарницькому районі з 06 по 10 травня 2024 року проходитимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва", — йдеться у повідомленні.

В РДА зауважили, що під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою навчань є нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

Там нагадали громадянам, що знімати та оприлюднювати відео і фотоматеріали пересування військових і техніки заборонено.

Скриншот допису Дарницької РДА

Нагадаємо, у березні в Київській ОВА відзвітували про безпекову ситуацію в регіону. Там нарощували роботи з облаштування фортифікаційних споруд.

Також військовий аналітик Тарас Чмут оцінив готовність Києва до ймовірного повторного наступу росіян.