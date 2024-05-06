Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві проведуть військові навчання — деталі arrow

У Києві проведуть військові навчання — деталі

6 травня 2024 13:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві проведуть військові навчання — деталі
Українські військові. Ілюстративне фото: Апостроф
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві в понеділок, 6 травня, розпочнуться військові навчання. Вони пройдуть у Дарницькому районі та триватимуть до п'ятниці, 10 травня.

Про це повідомляє Дарницька районна державна адміністрація у Facebook.

Читайте також:

Військові навчання у Києві

"Увага, військові навчання! У Дарницькому районі з 06 по 10 травня 2024 року проходитимуть військові навчання за участю підрозділів угруповання сил та засобів оборони Києва", — йдеться у повідомленні.

В РДА зауважили, що під час тренувань відбудуться практичні дії із залученням особового складу, штатної військової техніки та озброєння. Метою навчань є нарощування бойових спроможностей під час підготовки і ведення оборонної операції.

Там нагадали громадянам, що знімати та оприлюднювати відео і фотоматеріали пересування військових і техніки заборонено.

null
Скриншот допису Дарницької РДА

Нагадаємо, у березні в Київській ОВА відзвітували про безпекову ситуацію в регіону. Там нарощували роботи з облаштування фортифікаційних споруд. 

Також військовий аналітик Тарас Чмут оцінив готовність Києва до ймовірного повторного наступу росіян.

Київ
ЗСУ
військові навчання
військові
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень