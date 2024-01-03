В Киеве ракетой РФ повреждена фабрика военной одежды, которую носят украинские руководители
В Киеве в результате ракетного удара Российской Федерации, произошедшего 2 января, получила повреждение фабрика военной одежды. Производственные мощности и складские помещения были повреждены или уничтожены.
Об этом сообщили компания M-Tac.
Повреждены производственные мощности компании
В компании сообщили, что во время ракетной атаки на Киев были повреждены производственные мощности компании. Кроме того, были повреждены или уничтожены складские помещения.
"После установления степени повреждений и нанесенных потерь будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств", — заверили в компании.
Форма, которую носят Зеленский и Залужный
Вчерашним ракетным обстрелом Киева была поражена фабрика военной одежды, которую носят Зеленский и Залужный. Компания М-Тас производит тактическое снаряжение, одежду, обувь и другие аксессуары.
Одежда М-Тас популярна, в частности, среди руководства Украины. Ее носят даже Президент, глава его Офиса Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Обстрелы Киева 2 января
Также мы писали, что Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.
Также мы сообщали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.
Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.
Читайте Новини.LIVE!