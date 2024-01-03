В Киеве ракетой РФ повреждена фабрика военной одежды, которую носят украинские руководители

Уничтоженное складское помещение. Фото: Facebook M-Tac

В Киеве в результате ракетного удара Российской Федерации, произошедшего 2 января, получила повреждение фабрика военной одежды. Производственные мощности и складские помещения были повреждены или уничтожены.

Об этом сообщили компания M-Tac.

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Повреждены производственные мощности компании

В компании сообщили, что во время ракетной атаки на Киев были повреждены производственные мощности компании. Кроме того, были повреждены или уничтожены складские помещения.

"После установления степени повреждений и нанесенных потерь будет начата отправка имеющихся товаров и/или возврат средств", — заверили в компании.

Форма, которую носят Зеленский и Залужный

Вчерашним ракетным обстрелом Киева была поражена фабрика военной одежды, которую носят Зеленский и Залужный. Компания М-Тас производит тактическое снаряжение, одежду, обувь и другие аксессуары.

Одежда М-Тас популярна, в частности, среди руководства Украины. Ее носят даже Президент, глава его Офиса Андрей Ермак и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Владимир Зеленский в одежде М-Тас. Фото: Офис Президента

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак одет в M-Tac. Фото: РБК-Украина

Генерал Залужный в штормовке M-Tac. Фото: Андрей Садовый

Обстрелы Киева 2 января

Также мы писали, что Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Также мы сообщали, что в результате утренней ракетной атаки обломки вражеской ракеты упали на крышу жилого дома в Киеве. Некоторые районы города остаются без света.

Корреспондент Новини.LIVE побывал на месте происшествия и рассказал все, что известно о ракетной атаке.