В Киеве рекордное половодье — власти оценили угрозу затопления
В Киеве за последние сутки вода в Днепре в пределах столицы поднялась на восемь сантиметров. В Киевской городской военной администрации заверили, что угрозы подтоплений нет.
Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Сергей Попко в среду, 24 апреля.
Водополье в Киеве
"В этом году половодье в столице обновило свой рекордный уровень. По состоянию на 24.04.2014, уровень воды составляет 644 см над "0" поста", — отметил Попко.
Попко также добавил, что температура воды составляет 12 градусов С. Объявлен желтый уровень опасности гидрологических явлений.
Впрочем, в КГВА заверили, что на данный момент половодье не представляет угрозы Киеву.
"Аварийные подтопления по городу не зафиксированы. Промышленные объекты и жилые массивные города вне опасности", — отметили в КГВА.
В настоящее время продолжается мониторинг нынешнего половодья.
Напомним, ранее мы сообщали, что Киеву с началом весны грозило подтопление города, поскольку в результате снеготаяния рискуют выйти из берегов как Днепр, так и городские водоемы.
Затем эту информацию подтвердили в КМВА: там заявили, что начало увеличения уровня воды в главной водной артерии в Украине зафиксировали 14 марта.
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