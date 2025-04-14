В Киеве продолжается ремонт подземного перехода за 47 млн грн - какого мнения киевляне

Ремонт перехода. Фото: скриншот из видео

В Оболонском районе Киева продолжается ремонт подземного перехода за 47 миллионов гривен. В результате для жителей района появились трудности в передвижении.

Об этом у киевлян расспросила корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.

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Так, ремонт подземного перехода на Зои Гайдай продолжается уже более двух лет. По словам одной из жительниц района, Виктории, работы создают неудобства для людей, в частности, пожилого возраста.

"Я думаю, что в такие времена не нужен (ремонт. — Ред.), но он длится года два. И он препятствует людям, очень неудобно. Здесь живут старики, надо обходить. Там была остановка, было удобно, хоть переход был в аварийном состоянии", — сказала она.

Во время ремонта на остановке трамвая отсутствует выступ, благодаря которому пассажиры могли бы зайти в транспорт. Людям пожилого возраста трудно подниматься на первую ступеньку, потому что слишком низкий уровень.

Напомним, в Киеве начали устанавливать новые кнопки на светофорах, которые помогут людям с нарушениями зрения.

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