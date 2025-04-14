В Киеве продолжается ремонт подземного перехода за 47 млн грн - какого мнения киевляне

В Киеве ремонтируют подземку за 47 млн грн — что думают жители
В Оболонском районе Киева продолжается ремонт подземного перехода за 47 миллионов гривен. В результате для жителей района появились трудности в передвижении.
Об этом у киевлян расспросила корреспондент Новини.LIVE Анна Сирык.
Ремонт подземки за 47 млн грн
Так, ремонт подземного перехода на Зои Гайдай продолжается уже более двух лет. По словам одной из жительниц района, Виктории, работы создают неудобства для людей, в частности, пожилого возраста.
"Я думаю, что в такие времена не нужен (ремонт. — Ред.), но он длится года два. И он препятствует людям, очень неудобно. Здесь живут старики, надо обходить. Там была остановка, было удобно, хоть переход был в аварийном состоянии", — сказала она.
Во время ремонта на остановке трамвая отсутствует выступ, благодаря которому пассажиры могли бы зайти в транспорт. Людям пожилого возраста трудно подниматься на первую ступеньку, потому что слишком низкий уровень.
Напомним, в Киеве начали устанавливать новые кнопки на светофорах, которые помогут людям с нарушениями зрения.
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