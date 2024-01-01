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В Киеве спасатели достали из-под завалов тело еще одного человека

1 января 2024 10:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Киеве спасатели достали из-под завалов тело еще одного человека
Спасатели разбирают завалы на месте обстрела. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Киеве
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве продолжается разбор завалов на месте ракетного удара. Сегодня, 1 января, спасатели обнаружили тело еще одного погибшего человека.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА.

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"К сожалению, тела погибших в результате ракетного удара еще продолжают находить. Спасатели извлекли из-под завалов еще одно тело", — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

По состоянию на данный момент уже известно о 28 погибших людях в результате ракетного удара РФ по Киеву.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения с Telegram КГВА

День траура в Киеве 1 января

Также сегодня, 1 января, в Киеве объявлен День траура по погибшим во время ракетного удара по городу 29 декабря.

"Искреннее соболезнование всем, кто потерял родных и близких. А террористам, убивающим мирных граждан, никогда не будет прощения за кровь, пролитую на украинской земле", — отметил Сергей Попко.

последствия обстрелов в Киеве
Скриншот сообщения с Telegram КГВА

Что известно об атаке врага на столицу 29 декабря

29 декабря российские захватчики атаковали складское помещение в Подольском районе Киева. Разбор завалов продолжается.

Уже вчера, 31 декабря, в Киеве спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек, погибших в результате российской ракетной атаки 29 декабря. Тогда количество жертв увеличилось до 23 киевлян.

Также сегодня, 1 января, утром спасатели извлекли из-под завалов еще четыре тела погибших в результате ракетного удара 29 декабря.

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