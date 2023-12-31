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У Києві з-під завалів дістали тіла ще двох людей, — КМВА

31 грудня 2023 13:01
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві з-під завалів дістали тіла ще двох людей, — КМВА
Люди на місці ракетного удару в Києві. Фото: КМВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві рятувальники дістали з-під завалів тіло ще двох людей, які загинули внаслідок російської ракетної атаки 29 грудня. Наразі кількість жертв збільшилася до 23 киян.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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"На жаль, тіла загиблих внаслідок ракетного удару продовжують знаходити. Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло", — написав він.

Тому станом на зараз росіяни вбили вже 23 жителя Києва. 

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот допису з Telegram КМВА

В адміністрації пізніше повідомили про ще одне тіло людини, яке знайшли рятувальники та зазначили, що пошуково-рятувальна операція не зупиняється ні на мить. 

наслідки обстрілів у Києві
Скриншот допису з Telegram КМВА

Що відомо про ракетну атаку РФ на столицю 29 грудня

29 грудня російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва. Наразі розбір завалів досі триває.

Раніше у ДСНС повідомляли, що після ракетної атаки ворога 29 грудня, рятувальникам вдалося деблокувати з-під завалів 19 тіл загиблих. Серед них вісім врятовано. 

Зазначимо, що у Святошинському районі внаслідок ворожої атаки спалахнули декілька авто, але містянин проявив сміливість і відігнав палаючу машину від інших, щоб запобігти пожежі.

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