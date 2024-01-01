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У Києві збільшилася кількість жертв внаслідок ракетного удару РФ

1 січня 2024 07:36
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві збільшилася кількість жертв внаслідок ракетного удару РФ
Рятувальники на місці розбору завалів у Києві. Фото: ДСНС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві рятувальники дістали з-під завалів ще чотири тіла загиблих внаслідок ракетного удару по столиці 29 грудня. Загальна кількість загиблих вже становить 27 осіб.

Про це повідомляє КМВА.

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Зазначається, що загалом постраждали 30 людей. Наразі пошуково-рятувальна операція продовжується. 

наслідки обстрілів у Києві
Рятувальники на місці розбору завалів у Києві. Фото: ДСНС України

"Нагадаю, сьогодні в столиці офіційно оголошено день жалоби", — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

наслідки ракетного удару в Києві
Скриншот з Telegram КМВА

У пресслужбі ДСНС України додали, що протягом доби у Шевченківському районі з-під завалів рятувальники деблокували тіла восьми загиблих осіб.

наслідки обстрілів у Києві
Рятувальники на місці розбору завалів у Києві. Фото: ДСНС України

Скільки людей постраждало

У Нацполіції зазначають, що загалом у столиці постраждали 35 людей. 

"Переміщено та вивезено зруйнованих будівельних конструкцій 1 тис. куб. м (з початку робіт — 2 тис. 675 м куб.). Аварійно-рятувальні роботи тривають в цілодобовому режимі. Залучено 47 осіб та 21 од. техніки, з них від ДСНС 37 осіб та 10 од. техніки", — додали у повідомленні. 

наслідки обстрілів у Києві
Рятувальники на місці розбору завалів у Києві. Фото: ДСНС України

Що відомо про ракетну атаку РФ на столицю 29 грудня

29 грудня російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва. Розбір завалів досі триває.

Вже вчора, 31 грудня, у Києві рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей, які загинули внаслідок російської ракетної атаки 29 грудня. Тоді кількість жертв збільшилася до 23 киян.

Зазначимо, що у Святошинському районі внаслідок ворожої атаки спалахнули декілька авто, але містянин проявив сміливість і відігнав палаючу машину від інших, щоб запобігти пожежі.

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