У Києві збільшилася кількість жертв внаслідок ракетного удару РФ

Рятувальники на місці розбору завалів у Києві. Фото: ДСНС України

У Києві рятувальники дістали з-під завалів ще чотири тіла загиблих внаслідок ракетного удару по столиці 29 грудня. Загальна кількість загиблих вже становить 27 осіб.

Про це повідомляє КМВА.

Читайте також:

Що відомо станом на 1 січня

Зазначається, що загалом постраждали 30 людей. Наразі пошуково-рятувальна операція продовжується.

Рятувальники на місці розбору завалів у Києві. Фото: ДСНС України

"Нагадаю, сьогодні в столиці офіційно оголошено день жалоби", — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Скриншот з Telegram КМВА

У пресслужбі ДСНС України додали, що протягом доби у Шевченківському районі з-під завалів рятувальники деблокували тіла восьми загиблих осіб.

Рятувальники на місці розбору завалів у Києві. Фото: ДСНС України

Скільки людей постраждало

У Нацполіції зазначають, що загалом у столиці постраждали 35 людей.

"Переміщено та вивезено зруйнованих будівельних конструкцій 1 тис. куб. м (з початку робіт — 2 тис. 675 м куб.). Аварійно-рятувальні роботи тривають в цілодобовому режимі. Залучено 47 осіб та 21 од. техніки, з них від ДСНС 37 осіб та 10 од. техніки", — додали у повідомленні.

Рятувальники на місці розбору завалів у Києві. Фото: ДСНС України

Що відомо про ракетну атаку РФ на столицю 29 грудня

29 грудня російські загарбники атакували складське приміщення у Подільському районі Києва. Розбір завалів досі триває.

Вже вчора, 31 грудня, у Києві рятувальники дістали з-під завалів тіла ще двох людей, які загинули внаслідок російської ракетної атаки 29 грудня. Тоді кількість жертв збільшилася до 23 киян.

Зазначимо, що у Святошинському районі внаслідок ворожої атаки спалахнули декілька авто, але містянин проявив сміливість і відігнав палаючу машину від інших, щоб запобігти пожежі.