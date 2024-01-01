У Києві рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини

Рятувальники розбирають завали на місці обстрілу. Фото: ГУ ДСНС України у Києві

У Києві продовжується розбір завалів на місці ракетного удару. Сьогодні, 1 січня, рятувальники знайшли тіло ще однієї загиблої людини.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

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"На жаль, тіла загиблих внаслідок ракетного удару ще продовжують знаходити. Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло", — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Станом на зараз вже відомо про 28 загиблих людей внаслідок ракетного удару РФ по Києву.

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