Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини arrow

У Києві рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини

1 січня 2024 10:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Києві рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини
Рятувальники розбирають завали на місці обстрілу. Фото: ГУ ДСНС України у Києві
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві продовжується розбір завалів на місці ракетного удару. Сьогодні, 1 січня, рятувальники знайшли тіло ще однієї загиблої людини.

Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Читайте також:

"На жаль, тіла загиблих внаслідок ракетного удару ще продовжують знаходити. Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло", — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Станом на зараз вже відомо про 28 загиблих людей внаслідок ракетного удару РФ по Києву. 

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

20 грудня 2023

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

19 грудня 2023

11:15 Легенди української естради воз’єднаються після 20 років розлуки

28 грудня 2023

21:30 В Україні радикально боротимуться з боржниками — що планує Мін'юст

19 грудня 2023

09:40 Динамо взимку продасть свою зірку до закордонного клубу — про кого йдеться

Актуальне по темі