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В Киеве работу укрытий будет контролировать полиция, — Кличко

1 июня 2023 12:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киеве работу укрытий будет контролировать полиция, — Кличко
Проверка укрытия, возле которого погибли люди. Фото: Офис генерального прокурора
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Столичная полиция по просьбе КГГА будет проверять все укрытия в Киеве. Проверка будет проводиться во время комендантского часа.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

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Договоренность с полицией

По словам Виталия Кличко, городские власти столицы договорились о сотрудничестве со столичной полицией.

Правоохранители помогут контролировать работу укрытий в ночное время суток.

Детали сотрудничества

Согласно договоренностям, киевские патрульные полицейские во время комендантского часа будут объезжать все укрытия, обозначенные на карте города.

Правоохранители будут проводить проверку укрытий — открыты ли они во время воздушной тревоги.

В случае каких-либо проблем полиция будет оперативно передавать информацию городским службам.

Сотрудничество КГГА с полицией
Сотрудничество КГГА с полицией

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет, среди них несовершеннолетние.

По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.

Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение относительно ответственных за укрытие лиц уже сегодня.

Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новини.LIVE с места трагедии.

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