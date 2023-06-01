В Киеве работу укрытий будет контролировать полиция, — Кличко
Столичная полиция по просьбе КГГА будет проверять все укрытия в Киеве. Проверка будет проводиться во время комендантского часа.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.
Договоренность с полицией
По словам Виталия Кличко, городские власти столицы договорились о сотрудничестве со столичной полицией.
Правоохранители помогут контролировать работу укрытий в ночное время суток.
Детали сотрудничества
Согласно договоренностям, киевские патрульные полицейские во время комендантского часа будут объезжать все укрытия, обозначенные на карте города.
Правоохранители будут проводить проверку укрытий — открыты ли они во время воздушной тревоги.
В случае каких-либо проблем полиция будет оперативно передавать информацию городским службам.
Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет, среди них несовершеннолетние.
По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.
Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.
Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение относительно ответственных за укрытие лиц уже сегодня.
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