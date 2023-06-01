В Киеве работу укрытий будет контролировать полиция, — Кличко

Проверка укрытия, возле которого погибли люди. Фото: Офис генерального прокурора

Столичная полиция по просьбе КГГА будет проверять все укрытия в Киеве. Проверка будет проводиться во время комендантского часа.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко.

Читайте также:

Договоренность с полицией

По словам Виталия Кличко, городские власти столицы договорились о сотрудничестве со столичной полицией.

Правоохранители помогут контролировать работу укрытий в ночное время суток.

Детали сотрудничества

Согласно договоренностям, киевские патрульные полицейские во время комендантского часа будут объезжать все укрытия, обозначенные на карте города.

Правоохранители будут проводить проверку укрытий — открыты ли они во время воздушной тревоги.

В случае каких-либо проблем полиция будет оперативно передавать информацию городским службам.

Сотрудничество КГГА с полицией

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет, среди них несовершеннолетние.

По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.

Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение относительно ответственных за укрытие лиц уже сегодня.

Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новини.LIVE с места трагедии.