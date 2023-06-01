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У Києві роботу укриттів контролюватиме поліція, — Кличко

1 червня 2023 12:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
У Києві роботу укриттів контролюватиме поліція, — Кличко
Перевірка укриття, біля якого загинули люди. Фото: Офіс генерального прокурора
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Столична поліція на прохання КМДА перевірятиме усі укриття в Києві. Перевірка здійснюватиметься під час комендантської години.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.

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Домовленість з поліцією

За словами Віталія Кличка, міська влада столиці домовилася про співпрацю зі столичною поліцією.

Правоохоронці допоможуть контролювати роботу укриттів у нічний час доби.

Деталі співпраці

Згідно із домовленостями, київські патрульні поліцейські під час комендантської години об’їжджатимуть усі укриття, які є позначеними на мапі міста.

Правоохоронці здійснюватимуть перевірку укриттів — чи відкриті вони під час повітряної тривоги. 

У випадку якихось негараздів поліція оперативно передаватиме інформацію міським службам.

Співпраця КМДА з поліцією
Співпраця КМДА з поліцією

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Три людини загинуло внаслідок падіння уламків збитих ракет, серед них є неповнолітні.

За попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, які запускали з території Брянської області.

Мешканець Києва, який втратив дружину, заявив, що вона загинула, бо двері укриття були зачинені — і вона не мала можливості сховатися.

Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв рішення щодо відповідальних за укриття осіб уже сьогодні.

Також ви можете побачити фоторепортаж кореспондента Новини.LIVE з місця трагедії.

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