У Києві роботу укриттів контролюватиме поліція, — Кличко
Столична поліція на прохання КМДА перевірятиме усі укриття в Києві. Перевірка здійснюватиметься під час комендантської години.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко.
Домовленість з поліцією
За словами Віталія Кличка, міська влада столиці домовилася про співпрацю зі столичною поліцією.
Правоохоронці допоможуть контролювати роботу укриттів у нічний час доби.
Деталі співпраці
Згідно із домовленостями, київські патрульні поліцейські під час комендантської години об’їжджатимуть усі укриття, які є позначеними на мапі міста.
Правоохоронці здійснюватимуть перевірку укриттів — чи відкриті вони під час повітряної тривоги.
У випадку якихось негараздів поліція оперативно передаватиме інформацію міським службам.
Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Три людини загинуло внаслідок падіння уламків збитих ракет, серед них є неповнолітні.
За попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, які запускали з території Брянської області.
Мешканець Києва, який втратив дружину, заявив, що вона загинула, бо двері укриття були зачинені — і вона не мала можливості сховатися.
Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв рішення щодо відповідальних за укриття осіб уже сьогодні.
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