В Киеве россиянина будут судить за ограбление аптеки и ломбарда
В Киеве летом прошлого года гражданин России совершил разбойное нападение на аптеку. Уже зимой он совершил еще один грабеж — ломбарда в Вышгороде, злоумышленника задержали.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в пятницу, 29 марта.
Россиянин обокрал аптеку в Киеве
В полиции рассказали, что летом столичным правоохранителям поступило сообщение от работницы аптеки о том, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, забрал из кассы почти 10 тыс. гривен и скрылся.
Тогда следователи начали досудебное расследование по разбою, совершенному в условиях военного положения.
"Фармацевт описала внешний вид злоумышленника и рассказала подробности нападения. К поиску подозреваемого привлекались работники уголовного розыска, участковые офицеры полиции и специалисты уголовного анализа", — уточнили в пресс-службе полиции.
Уже в начале января этого года полиция Киевщины задержала мужчину, совершившего разбойное нападение на ломбард в Вышгороде.
"Нарушителем оказался 40-летний россиянин, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений", — говорится в сообщении.
Во время проведения ряда экспертиз была подтверждена причастность злоумышленника к ограблению аптеки, его узнала потерпевшая.
Поэтому фигуранту сообщили о подозрении, следователи уже завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.
В период следствия мужчина находился под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, полицейские задержали 20-летнего молодого человека, который сбывал наркотики в Голосеевском районе Киева.
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