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В Киеве россиянина будут судить за ограбление аптеки и ломбарда

29 марта 2024 13:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киеве россиянина будут судить за ограбление аптеки и ломбарда
Правоохранители. Иллюстративное фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве летом прошлого года гражданин России совершил разбойное нападение на аптеку. Уже зимой он совершил еще один грабеж — ломбарда в Вышгороде, злоумышленника задержали.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в пятницу, 29 марта.

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В полиции рассказали, что летом столичным правоохранителям поступило сообщение от работницы аптеки о том, что неизвестный мужчина, угрожая ножом, забрал из кассы почти 10 тыс. гривен и скрылся.

Тогда следователи начали досудебное расследование по разбою, совершенному в условиях военного положения.

обокрал аптеку
Ограбленная касса. Фото: Нацполиция

"Фармацевт описала внешний вид злоумышленника и рассказала подробности нападения. К поиску подозреваемого привлекались работники уголовного розыска, участковые офицеры полиции и специалисты уголовного анализа", — уточнили в пресс-службе полиции.

Уже в начале января этого года полиция Киевщины задержала мужчину, совершившего разбойное нападение на ломбард в Вышгороде.

ограбил ломбард
Ограбление ломбарда. Фото: Нацполиция

"Нарушителем оказался 40-летний россиянин, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей за совершение имущественных преступлений", — говорится в сообщении.

Во время проведения ряда экспертиз была подтверждена причастность злоумышленника к ограблению аптеки, его узнала потерпевшая.

Грабитель аптеки и ломбарда
Грабитель. Фото: Нацполиция

Поэтому фигуранту сообщили о подозрении, следователи уже завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

В период следствия мужчина находился под стражей, ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

полиция нападение на аптеку летом
Скриншот сообщения полиции Киева

Напомним, полицейские задержали 20-летнего молодого человека, который сбывал наркотики в Голосеевском районе Киева.

Также мы писали, что в Киеве разоблачили и задержали 28-летнюю женщину, организовавшую сбыт наркотиков.

Киев
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полиция
россияне
ограбление

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