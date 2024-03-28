У Києві судитимуть жінку, яка збувала психотропи, — яке покарання загрожує наркоторговиці

Затримана в Києві наркодилерка. Фото: Нацполіція

У Києві викрили та затримали 28-річну жительку столиці, яка організувала збут наркотиків. Під час обшуків було вилучено психотропи екстезі та "Альфа-PVP". Наркодилерці висунули підозру, і їй загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram в четвер, 28 березня.

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Поліцейські Святошинського управління з'ясували, що розповсюдженням заборонених речовин на території Києва займалася 28-річна жінка. Вона налагодила збут психотропів, за що була затримана правоохоронцями.

За місцем її проживання було проведено обшук, внаслідок якого слідчі вилучили пакунки з пігулками та кристалоподібною речовиною.

Вилучені під час обшуків наркотики та гроші. Фото: Нацполіція

"Висновки експертного дослідження підтвердили, що вилучені речовини є психотропами — "Альфа-PVP" та екстазі", — йдеться в повідомленні.

Поліція затримала наркоторговицю та повідомила їй про підозру за фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуту психотропів. Жінці загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Києві затримали двох жителів столиці, які збували кокаїн в Україні. Такий "бізнес" приносив наркодилерам по 12 млн грн щомісяця. Наркоторговцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також ми писали, що у Києві затримали чоловіка, який збував наркотики. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.