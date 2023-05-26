В Киеве рассмотрят арест судьи, сбившего нацгвардейца

Место ДТП в Киевской области. Фото: ДБР

Завтра, 27 мая, Высший совет правосудия заявил, что в Киеве будут рассматриваться представления о согласии на задержание судьи Алексея Тандыра. Он сбил насмерть военного Нацгвардии.

Об этом сообщает Высший совет правосудия.

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Арест судьи

В субботу, 27 мая, состоится заседание Высшего совета правосудия. На нем планируют рассмотреть содержание под стражей судьи Алексея Тандыра. После согласования этого прокуратура будет иметь право подать ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Сегодня ночью, 26 мая, глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпоста. Отмечается, что чиновник был под хмельком.

Впоследствии в сети появились новые подробности страшного ДТП, которое совершил председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр на Берестейском проспекте в Киеве. Чиновник ехал на "Лексусе" и насмерть сбил нацгвардейца. Отмечается, что чиновник оставил двоих детей сиротами, а жену — вдовой.

Также стало известно, что председатель Макаровского районного суда мог помогать другим водителям под хмельком избегать ответственности. Активисты говорят, что именно Тандыр в свое время закрыл административное производство по факту совершения ДТП, открытого другим судьей.

Впоследствии суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном изъятии биологических образцов судьи. Он отказался от сдачи анализов на наркотическое и алкогольное опьянение.