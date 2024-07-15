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В Киеве расследуют скандальную приватизацию недвижимости — подозревают чиновника КГГА и оценщиков

15 июля 2024 14:38
Виктория Козырь - редактор
В Киеве чиновника КГГА и оценщиков подозревают в занижении стоимости приватизации недвижимости
Задержание должностного лица КГГА. Фото: t.me/kyiv_pro_office
Виктория Козырь - редактор

В Киеве объявили подозрение директору департамента Киевской городской государственной администрации и двум оценщикам, разрешившим приватизировать коммунальное помещение по заниженной стоимости. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в понедельник, 15 июля.

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Занижение стоимости приватизации недвижимости

Следствие установило, что с 2017 года нежилое помещение общей площадью 168 кв.м по ул. Академика Глушкова в г. Киеве, находившееся в коммунальной собственности, было передано в аренду. В дальнейшем оно было приватизировано на основе независимой оценки.

В Киеве чиновник КГГА и оценщики занизили стоимость приватизации недвижимости
Правоохранители и обвиняемый. Фото: t.me/kyiv_pro_office

 "Досудебным расследованием установлено, что оценщики умышленно должным образом не осмотрели объект недвижимости, в результате чего внесли в отчет об оценке недостоверные сведения на сумму более 330 тыс. гривен. При этом директор Департамента КГГА не принял надлежащих мер по контролю и не проверил указанные данные", — говорится в сообщении.

В результате объект недвижимости, который принадлежал к коммунальной собственности Киева, приватизировали по заниженной стоимости.

Объявления подозрения фигуранту за занижение стоимости приватизации недвижимости в Киеве
Объявление подозрения фигуранту. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Правоохранители объявили о подозрении директору одного из департаментов КГГА и двум оценщикам по фактам совершения служебной халатности и злоупотребления служебными полномочиями, а также составления заведомо поддельного официального документа при приватизации коммунальной недвижимости.

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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве задержали мужчину, который нелегально торговал оружием. 26-летнего дельца разоблачили оперативники и следователи столичной полиции совместно с работниками Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области при процессуальном руководстве прокуратуры.

Также в Киеве начальнику строительного участка частного общества сообщили о подозрении в загрязнении земель на Трухановом острове вредными отходами. По данным следствия, злоумышленники таким образом пытались сэкономить деньги, выделенные на вывоз мусора. Согласно заключению экспертов, размер ущерба, причиненного окружающей среде, составляет более 129 тыс. грн.

Киев КГГА деньги прокуратура подозрение

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