В Киеве снова проблемы с Индустриальным мостом — какие дефекты

Трещины на Индустриальном путепроводе в Киеве. Фото: Киев.ИНФО

В Киеве очередной мост взволновал жителей столицы своим состоянием. Речь идет об Индустриальном путепроводе, на котором заметили трещины, проседания и признаки протеканий. Эти дефекты зафиксировали меньше чем через год после завершения последнего ремонта.

Об этом сообщили в местном Telegram-канале "Киев Инфо", где также опубликовали соответствующие фото с места.

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Пользователи соцсетей обращают внимание, что визуальные повреждения конструкций появились через считанные месяцы после реконструкции, что ставит под сомнение качество проведенных работ. В частности, видны трещины в бетоне, неровности поверхности и следы влаги, просачивающиеся сквозь конструктивные элементы моста.

Проседание асфальта. Фото: Киев.ИНФО

Индустриальный путепровод подтекает. Фото: Киев.ИНФО

Индустриальный путепровод является одной из ключевых транспортных артерий Киева, соединяющей улицы Борщаговскую и Вадима Гетьмана в Соломенском районе. Его построили еще в 1977 году, а первый масштабный капитальный ремонт провели только в 2021-м — через 44 года эксплуатации.

Ремонт стартовал 27 февраля 2021 года и продолжался до конца августа. Тогда обновление предусматривало замену аварийных участков конструкции, обустройство новой монолитной плиты, гидроизоляции, новых швов и переходных плит, укладку нового асфальтобетонного покрытия, а также обновление тротуаров, перил, колесоотбойников и опор контактной сети.

Обвал сооружения. фото: Киев.ИНФО

Напомним, на мосту Метро вскоре начнется важный этап ремонта — директор "Киевавтодора" рассказал все детали.

Также в КГГА отреагировали на видео, как киевляне увидели разрушение моста Патона. Стало известно, что на самом деле "сыпалось" с моста в Днепр.

Тем временем Киев "рассыпается" людям на голову — так вчера, 29 мая, на американского режиссера рухнул балкон в Подольском районе.