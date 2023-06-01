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В Киеве отменили торжества, запланированные ко Дню защиты детей

1 июня 2023 11:04
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киеве отменили торжества, запланированные ко Дню защиты детей
Киевские дети бегут к укрытию во время воздушной тревоги. Фото: Reuters/rocketinspace
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В Киеве из-за гибели детей в Деснянском районе были отменены все торжества ко Дню защиты детей. Укрпошта упразднила праздничную презентацию специальной детской марки.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова столицы Виталий Кличко.

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Отменены торжества

Во всех районах Киева были отменены мероприятия, которые планировалось провести ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

Такое решение связано с трагическими событиями в столице, где в результате ночной российской атаки погибли дети.

Заявление Кличко
Заявление Кличко

Укрпошта отменила презентацию

Генеральный директор Укрпошти Игорь Смилянский также объявил об отмене мер, связанных с Днем защиты детей.

В частности, не состоится торжественная презентация марки, выпущенной специально к международному детскому празднику.

"Однако марку вы сможете купить в большинстве наших отделений и онлайн. И то, что 40 гривен из каждого блока пойдет на помощь потерявшим родителей детям, становится, к сожалению, более чем актуальным", — подчеркнул Смелянский.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет, среди них несовершеннолетние.

По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.

Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение относительно ответственных за укрытие лиц уже сегодня.

Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новини.LIVE с места трагедии.

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