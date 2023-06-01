В Киеве отменили торжества, запланированные ко Дню защиты детей
В Киеве из-за гибели детей в Деснянском районе были отменены все торжества ко Дню защиты детей. Укрпошта упразднила праздничную презентацию специальной детской марки.
Об этом сообщил на своем Telegram-канале городской голова столицы Виталий Кличко.
Отменены торжества
Во всех районах Киева были отменены мероприятия, которые планировалось провести ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.
Такое решение связано с трагическими событиями в столице, где в результате ночной российской атаки погибли дети.
Укрпошта отменила презентацию
Генеральный директор Укрпошти Игорь Смилянский также объявил об отмене мер, связанных с Днем защиты детей.
В частности, не состоится торжественная презентация марки, выпущенной специально к международному детскому празднику.
"Однако марку вы сможете купить в большинстве наших отделений и онлайн. И то, что 40 гривен из каждого блока пойдет на помощь потерявшим родителей детям, становится, к сожалению, более чем актуальным", — подчеркнул Смелянский.
Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет, среди них несовершеннолетние.
По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.
Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.
Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение относительно ответственных за укрытие лиц уже сегодня.
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