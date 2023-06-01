У Києві скасували урочистості, заплановані до Дня захисту дітей

Київські діти біжать до укриття під час повітряної тривоги. Фото: Reuters/rocketinspace

У Києві через загибель дітей у Деснянському районі були скасовані усі урочистості до Дня захисту дітей. Укрпошта скасувала святкову презентацію спеціальної дитячої марки.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі міський голова столиці Віталій Кличко.

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Скасовані урочистості

У всіх районах Києва були скасовані заходи, які планувалося провести до Дня захисту дітей, що відзначається 1 червня.

Таке рішення пов’язане із трагічними подіями в столиці, де внаслідок нічної російської атаки загинули діти.

Заява Кличка

Укрпошта скасувала презентацію

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський також оголосив про скасування заходів, пов’язаних із Днем захисту дітей.

Зокрема, не відбудеться урочиста презентація марки, випущеної спеціально до міжнародного дитячого свята.

"Проте марку ви зможете купити у більшості наших відділень та онлайн. І те, що 40 гривень з кожного блоку піде на допомогу діткам, які втратили батьків, стає, на жаль, більш ніж актуальним", — наголосив Смілянський.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Три людини загинуло внаслідок падіння уламків збитих ракет, серед них є неповнолітні.

За попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, які запускали з території Брянської області.

Мешканець Києва, який втратив дружину, заявив, що вона загинула, бо двері укриття були зачинені — і вона не мала можливості сховатися.

Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв рішення щодо відповідальних за укриття осіб уже сьогодні.

Також ви можете побачити фоторепортаж кореспондента Новини.LIVE з місця трагедії.