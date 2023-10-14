В Киеве склон парка рухнул в строительный котлован: подробности ЧП
Утром 14 октября в Киеве произошел обвал Соломенского Ландшафтного Парка. Он вместе с тротуаром рухнул в недавно вырытый строительный котлован.
Об этом сообщают местные паблики в Telegram.
Обвал Ландшафтного парка в Киеве
На обнародованных кадрах можно увидеть, как кое-где на поверхности пешеходной части появились значительные трещины. С другой стороны большой кусок земли откололся и рухнул вместе с тротуаром вниз.
Территория вокруг обрушения огорожена, проход запрещен.
Напомним, что в субботу, 30 сентября, произошел обвал Дегтяровского моста на Шулявке. Технический журналист Павел Авдокушин рассказал, как произошел обвал.
Кроме того, журналисты Новини.LIVE побывали на месте обрушения Дегтяровского моста в Киеве. Отметим, там обрушились недавно установленные прогоны.
Впоследствии прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту падения Дегтяровского моста.
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