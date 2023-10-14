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В Киеве склон парка рухнул в строительный котлован: подробности ЧП

14 октября 2023 09:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве склон парка рухнул в строительный котлован: подробности ЧП
Последствия отвеса парка в Киеве. Фото: Реальный Киев\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром 14 октября в Киеве произошел обвал Соломенского Ландшафтного Парка. Он вместе с тротуаром рухнул в недавно вырытый строительный котлован.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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На обнародованных кадрах можно увидеть, как кое-где на поверхности пешеходной части появились значительные трещины. С другой стороны большой кусок земли откололся и рухнул вместе с тротуаром вниз.

Территория вокруг обрушения огорожена, проход запрещен.

Обвал парка в Киеве
Последствия обвала парка в Киеве. Фото: Реальный Киев\Telegram
Обвал парка в Киеве
Последствия обвала парка в Киеве. Фото: Реальный Киев\Telegram
Обвал парка в Киеве
Последствия обвала парка в Киеве. Фото: Реальный Киев\Telegram

Напомним, что в субботу, 30 сентября, произошел обвал Дегтяровского моста на Шулявке. Технический журналист Павел Авдокушин рассказал, как произошел обвал.

Кроме того, журналисты Новини.LIVE побывали на месте обрушения Дегтяровского моста в Киеве. Отметим, там обрушились недавно установленные прогоны.

Впоследствии прокуратура Киева начала досудебное расследование по факту падения Дегтяровского моста.

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