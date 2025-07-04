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Главная Киев В Киеве солдат подделал водительское удостоверение — решение суда

В Киеве солдат подделал водительское удостоверение — решение суда

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 13:57
В Киеве военный получил штраф за поддельное водительское удостоверение
Водительское удостоверение. Иллюстративное фото: Ярослав Странчак/expres.online

Солдат Вооруженных Сил Украины получил штраф за использование фейкового водительского удостоверения, которое он заказал у неустановленного лица. Он предоставил мошеннику свои данные и фото.

Об этом сказано в приговоре, обнародованном в Едином реестре государственных судебных решений.

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Солдат подделал водительское удостоверение

По данным следствия, военнослужащий 14 января 2025 года заказал поддельное водительское удостоверение на свое имя. Документ имел категории "В" и "С" и содержал его фото. Изготовленный бланк не соответствовал официальным образцам по элементам защиты и способом печати.

Мужчину остановили сотрудники полиции на улице Соборной в Софиевской Борщаговке. Во время проверки он предъявил заведомо поддельный документ, чем и совершил уголовное преступление.

Какое решение принял суд

Киево-Святошинский районный суд признал солдата виновным в пособничестве к подделке документа и использовании подделки.

Учитывая искреннее раскаяние, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также то, что мужчина ранее не судим, суд назначил ему наказание в виде штрафа 1700 гривен.

Кроме того, с него взыскали почти две тысячи гривен судебных расходов. Поддельный документ оставлен в материалах производства.

Напомним, в Киеве суд установил наличие брачных отношений между двумя мужчинами. Один из них с 2024 года находится на дипломатической службе за рубежом.

Ранее в столице судили спасателя ГСЧС, который отказывался от службы во время войны. Он подал рапорт и планировал уволиться по собственному желанию.

Киев водительское удостоверение военнослужащие подделки судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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