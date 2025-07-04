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Головна Київ У Києві солдат підробив водійське посвідчення — рішення суду

У Києві солдат підробив водійське посвідчення — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 13:57
У Києві військовий отримав штраф за підроблене водійське посвідчення
Посвідчення водія. Ілюстративне фото: Ярослав Странчак/expres.online

Солдат Збройних Сил України отримав штраф за використання фейкового водійського посвідчення, яке він замовив у невстановленої особи. Він надав шахраю свої дані та фото.

Про це сказано у вироку, оприлюдненому в Єдиному реєстрі державних судових рішень.

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Солдат підробив водійське посвідчення

За даними слідства, військовослужбовець 14 січня 2025 року замовив підроблене водійське посвідчення на своє ім’я. Документ мав категорії "В" та "С" і містив його фото. Виготовлений бланк не відповідав офіційним зразкам за елементами захисту та способом друку.

Чоловіка зупинили співробітники поліції на вулиці Соборній у Софіївській Борщагівці. Під час перевірки він пред’явив завідомо підроблений документ, чим і вчинив кримінальне правопорушення.

Яке рішення ухвалив суд

Києво-Святошинський районний суд визнав солдата винним у пособництві до підроблення документа та використанні підробки.

Враховуючи щире каяття, відсутність обтяжуючих обставин, а також те, що чоловік раніше не судимий, суд призначив йому покарання у вигляді штрафу 1700 гривень.

Крім того, з нього стягнули майже дві тисячі гривень судових витрат. Підроблений документ залишено у матеріалах провадження.

Нагадаємо, у Києві суд встановив наявність шлюбних відносин між двома чоловіками. Один з них з 2024 року перебуває на дипломатичній службі за кордоном.

Раніше у столиці судили рятувальника ДСНС, який відмовлявся від служби під час війни. Він подав рапорт і планував звільнитися за власним бажанням.

Київ водійське посвідчення військовослужбовці підробки судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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