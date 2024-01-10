В Киеве произошло ДТП — где усложнено движение транспорта

Полиция на месте происшествия. Фото: Патрульная полиция Киева

В Оболонском районе Киева утром, 10 января, произошло ДТП. Из-за этого усложнено дорожное движение на одном из участков дороги.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Отмечается, что пробки могут возникнуть на улице Новоконстантиновская в направлении улицы Семена Скляренко.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП движение транспорта затруднено на улице Новоконстантиновской в направлении улицы Семена Скляренко", — говорится в сообщении.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута своих поездок.

К тому же, на автодороге М-07 Киев — Ковель — Ягодин произошло еще одно ДТП. Недалеко от третьего километра усложнено движение транспорта в обоих направлениях.

Место ДТП. Фото: Патрульная полиция Киева

Напомним, в Киевской области продолжают работать блокпосты, несмотря на то, что местные власти уверяли, что подобные меры безопасности будут продолжаться только до 6 января. Отмечается, что мужчинам призывного возраста не раздавали повестки на блокпостах, однако во время проверки документов обнаружили немало уклонян.

Также в Киеве на таксиста, отказавшегося обслуживать пассажирок на украинском языке, наложили штраф. Мужчина должен оплатить 3400 гривен за нарушение закона о языке.