В Киеве произошло ДТП — где усложнено движение транспорта
В Оболонском районе Киева утром, 10 января, произошло ДТП. Из-за этого усложнено дорожное движение на одном из участков дороги.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Пробки в Киеве
Отмечается, что пробки могут возникнуть на улице Новоконстантиновская в направлении улицы Семена Скляренко.
"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП движение транспорта затруднено на улице Новоконстантиновской в направлении улицы Семена Скляренко", — говорится в сообщении.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута своих поездок.
К тому же, на автодороге М-07 Киев — Ковель — Ягодин произошло еще одно ДТП. Недалеко от третьего километра усложнено движение транспорта в обоих направлениях.
Напомним, в Киевской области продолжают работать блокпосты, несмотря на то, что местные власти уверяли, что подобные меры безопасности будут продолжаться только до 6 января. Отмечается, что мужчинам призывного возраста не раздавали повестки на блокпостах, однако во время проверки документов обнаружили немало уклонян.
Также в Киеве на таксиста, отказавшегося обслуживать пассажирок на украинском языке, наложили штраф. Мужчина должен оплатить 3400 гривен за нарушение закона о языке.
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