В Киеве произошло масштабное ДТП — повреждено авто патрульной полиции
В субботу, 28 октября, в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей0. Предварительно обошлось без пострадавших.
Об этом сообщает издание OBOZ.UA.
ДТП в Киеве
Сообщается, что ДТП произошло в Голосеевском районе столицы по адресу Васильковская, 6.
Там столкнулись четыре автомобиля. Как известно, пострадал также автомобиль патрульной полиции.
На месте аварии работает полиция. Предварительно обошлось без травмированных.
Последствия непогоды в Киеве
Напомним, что 28 октября из-за непогоды в Киеве затруднено дорожное движение. Из-за сваленных деревьев в некоторых местах невозможно проехать.
Добавим, что в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин. В еще одном районе столицы оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.
В связи с этим ДТЭК предупредил о возможных отключениях электроэнергии в Киеве. Сегодня, 28 октября, столицу Украины накрыло непогода. Там зафиксированы порывы ветра до 25 м/с.
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