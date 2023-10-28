В Киеве произошло масштабное ДТП — повреждено авто патрульной полиции

Место ДТП в Киеве. Фото: OBOZ.UA

В субботу, 28 октября, в Киеве произошло ДТП с участием четырех автомобилей0. Предварительно обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает издание OBOZ.UA.

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Сообщается, что ДТП произошло в Голосеевском районе столицы по адресу Васильковская, 6.

Там столкнулись четыре автомобиля. Как известно, пострадал также автомобиль патрульной полиции.

На месте аварии работает полиция. Предварительно обошлось без травмированных.

Место ДТП в Киеве. Фото: OBOZ.UA

Последствия непогоды в Киеве

Напомним, что 28 октября из-за непогоды в Киеве затруднено дорожное движение. Из-за сваленных деревьев в некоторых местах невозможно проехать.

Добавим, что в результате падения деревьев в Подольском и Шевченковском районах Киева погибли двое мужчин. В еще одном районе столицы оторвало часть металлической конструкции остановки общественного транспорта и травмировало женщину.

В связи с этим ДТЭК предупредил о возможных отключениях электроэнергии в Киеве. Сегодня, 28 октября, столицу Украины накрыло непогода. Там зафиксированы порывы ветра до 25 м/с.