В Киеве произошел масштабный пожар на территории экопарка
В Киеве во вторник, 5 марта, произошел масштабный пожар. Горит на территории Экопарка Осокорки.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Пожар в Киеве
"В Киеве загорелся сильный пожар на территории Экопарка Осокорки", — говорится в сообщении.
ГСЧС сообщила журналистам, что возле озера Тягле горит сухая трава.
В сети пишут, что пожарные не могут проехать на место происшествия.
Напомним, 5 марта в Киеве на Борщаговке произошел пожар на рынке. По предварительной информации, на территории столичного рынка загорелось два киоска.
Также 4 марта в Киевской области раздался мощный взрыв. В жилом доме в селе Триполье возник пожар, местная жительница получила сильные ожоги.
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