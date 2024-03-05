В Киеве произошел масштабный пожар на территории экопарка

Пожар в Киеве. Фото: t.me/novinach

В Киеве во вторник, 5 марта, произошел масштабный пожар. Горит на территории Экопарка Осокорки.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Пожар в Киеве

"В Киеве загорелся сильный пожар на территории Экопарка Осокорки", — говорится в сообщении.

Пожар в Киеве. Фото: t.me/novinach

ГСЧС сообщила журналистам, что возле озера Тягле горит сухая трава.

В сети пишут, что пожарные не могут проехать на место происшествия.

Пост местного Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, 5 марта в Киеве на Борщаговке произошел пожар на рынке. По предварительной информации, на территории столичного рынка загорелось два киоска.

Также 4 марта в Киевской области раздался мощный взрыв. В жилом доме в селе Триполье возник пожар, местная жительница получила сильные ожоги.