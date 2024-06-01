В Киеве произошел пожар в многоэтажке — спасены дети

Пожарные на месте происшествия. Фото: ГСЧС

В Киеве в субботу, 1 июня, произошел пожар в многоэтажке. К счастью, пожарным удалось спасти троих детей и восемь взрослых.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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Пожар произошел в многоэтажке. Фото: ГСЧС

Пожар в Киеве — что известно

В Киеве произошел пожар. Фото: ГСЧС

"Воспламенение произошло в электрощитовой 16-этажного жилого дома с 1 по 14 этаж, также занялось электрооборудование в подвальном помещении", — говорится в сообщении.

Для спасения людей из задымленного здания применялась специальная высотная техника ГСЧС.

Трем взрослым была оказана медицинская помощь на месте. Предварительный диагноз — острая реакция на стресс.

Пожар был ликвидирован за полчаса. Причина выясняется.

Пожар в Киеве. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что на штрафстоянке в Дарницком районе Киева в понедельник, 27 мая, вспыхнул масштабный пожар, в результате которого сгорело почти 30 автомобилей.

В Киеве вечером субботы, 25 мая, произошел пожар. Огонь загорелся на территории старинного храма — Покровской церкви на Подоле, которая является памятником архитектуры XVIII века. Там горел мусор.