В Киеве произошел пожар в многоэтажке — спасены дети
В Киеве в субботу, 1 июня, произошел пожар в многоэтажке. К счастью, пожарным удалось спасти троих детей и восемь взрослых.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Пожар в Киеве — что известно
"Воспламенение произошло в электрощитовой 16-этажного жилого дома с 1 по 14 этаж, также занялось электрооборудование в подвальном помещении", — говорится в сообщении.
Для спасения людей из задымленного здания применялась специальная высотная техника ГСЧС.
Трем взрослым была оказана медицинская помощь на месте. Предварительный диагноз — острая реакция на стресс.
Пожар был ликвидирован за полчаса. Причина выясняется.
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