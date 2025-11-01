Прорыв трубы на Раисы Окипной в Киеве 1 ноября — есть затопление

В Киеве произошло подтопление на одной из улиц — фото
Дата публикации 1 ноября 2025 22:27
обновлено: 22:27
Подтопление в Киеве 1 ноября. Фото: Новини.LIVE
В Киеве на улице Раисы Окипной 1 ноября случился прорыв трубы. Улицу значительно подтопило.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.
Прорыв трубы в Киеве 1 ноября
Вечером, 1 ноября на улице Раисы Окипной произошел прорыв трубы, улицу подтопило.
На месте уже работают коммунальные службы, которые ликвидируют последствия.
Напомним, в Киеве с 1 ноября ограничили скорость движения для водителей. На некоторых дорогах можно ехать не более 50 км/ч.
Также мы писали, что в Киеве готовят изменения относительно комендантского часа. Сокращать его не будут.
