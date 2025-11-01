Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве произошло подтопление на одной из улиц — фото

В Киеве произошло подтопление на одной из улиц — фото

Ua ru
Дата публикации 1 ноября 2025 22:27
обновлено: 22:27
Прорыв трубы на Раисы Окипной в Киеве 1 ноября — есть затопление
Подтопление в Киеве 1 ноября. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на улице Раисы Окипной 1 ноября случился прорыв трубы. Улицу значительно подтопило.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

Реклама
Читайте также:

Прорыв трубы в Киеве 1 ноября

Вечером, 1 ноября на улице Раисы Окипной произошел прорыв трубы, улицу подтопило.

Піддтоплення на Раїси Окіпної 1 листопада
Прорыв трубы в Киеве. Фото: Новини.LIVE
На Раїси Окіпної у Києві підтоплення
Подтопление на улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Підтоплення у Києві на вулиці Раїси Окіпної
Прорыв трубы на улице Раисы Окипной. Фото: Новини.LIVE
У Києві трапилось піддтоплення
Улицу Раисы Окипной залило кипятком. Фото: Новини.LIVE
Підтоплення у Києві 1 листопада
Подтопление улицы Раисы Окипной. Фото: Новини.LIVE

На месте уже работают коммунальные службы, которые ликвидируют последствия.

Напомним, в Киеве с 1 ноября ограничили скорость движения для водителей. На некоторых дорогах можно ехать не более 50 км/ч.

Также мы писали, что в Киеве готовят изменения относительно комендантского часа. Сокращать его не будут.

Киев вода улицы прорыв затопление
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации