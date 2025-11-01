Прорыв трубы на Раисы Окипной в Киеве 1 ноября — есть затопление

Подтопление в Киеве 1 ноября. Фото: Новини.LIVE

В Киеве на улице Раисы Окипной 1 ноября случился прорыв трубы. Улицу значительно подтопило.

Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.

Прорыв трубы в Киеве 1 ноября

Вечером, 1 ноября на улице Раисы Окипной произошел прорыв трубы, улицу подтопило.

Прорыв трубы в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Подтопление на улице в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Прорыв трубы на улице Раисы Окипной. Фото: Новини.LIVE

Улицу Раисы Окипной залило кипятком. Фото: Новини.LIVE

Подтопление улицы Раисы Окипной. Фото: Новини.LIVE

На месте уже работают коммунальные службы, которые ликвидируют последствия.

