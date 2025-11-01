Відео
Головна Київ У Києві сталось підтоплення на одній із вулиць — фото

У Києві сталось підтоплення на одній із вулиць — фото

Ua ru
Дата публікації: 1 листопада 2025 22:27
Оновлено: 22:27
Прорив труби на Раїси Окіпної в Києві 1 листопада — є затоплення
Підтоплення у Києві 1 листопада. Фото: Новини.LIVE

У Києві на вулиці Раїси Окіпної 1 листопада трапився прорив труби. Вулицю значно підтопило.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE з місця події. 

Прорив труби у Києві 1 листопада

Ввечері, 1 листопада на вулиці Раїси Окіпної стався прорив труби, вулицю підтопило. 

Піддтоплення на Раїси Окіпної 1 листопада
Прорив труби у Києві. Фото: Новини.LIVE
На Раїси Окіпної у Києві підтоплення
Підтоплення на вулиці у Києві. Фото: Новини.LIVE
Підтоплення у Києві на вулиці Раїси Окіпної
Прорив труби на вулиці Раїси Окіпної. Фото: Новини.LIVE
У Києві трапилось піддтоплення
Вулицю Раїси Окіпної залило окропом. Фото: Новини.LIVE
Підтоплення у Києві 1 листопада
Підтоплення вулиці Раїси Окіпної. Фото: Новини.LIVE

На місці вже працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки. 

Нагадаємо, у Києві з 1 листопада обмежили швидкість руху для водіїв. На деяких дорогах можна їхати не більше 50 км/год. 

Також ми писали, що у Києві готують зміни щодо комендантської години. Скорочувати її не будуть. 

Київ вода вулиці прорив затоплення
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
