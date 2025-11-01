Прорив труби на Раїси Окіпної в Києві 1 листопада — є затоплення

Підтоплення у Києві 1 листопада. Фото: Новини.LIVE

У Києві на вулиці Раїси Окіпної 1 листопада трапився прорив труби. Вулицю значно підтопило.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE з місця події.

Ввечері, 1 листопада на вулиці Раїси Окіпної стався прорив труби, вулицю підтопило.

Прорив труби у Києві. Фото: Новини.LIVE

Підтоплення на вулиці у Києві. Фото: Новини.LIVE

Прорив труби на вулиці Раїси Окіпної. Фото: Новини.LIVE

Вулицю Раїси Окіпної залило окропом. Фото: Новини.LIVE

Підтоплення вулиці Раїси Окіпної. Фото: Новини.LIVE

На місці вже працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки.

