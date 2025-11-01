Прорив труби на Раїси Окіпної в Києві 1 листопада — є затоплення

У Києві сталось підтоплення на одній із вулиць — фото
Дата публікації: 1 листопада 2025 22:27
Оновлено: 22:27
Підтоплення у Києві 1 листопада. Фото: Новини.LIVE
У Києві на вулиці Раїси Окіпної 1 листопада трапився прорив труби. Вулицю значно підтопило.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE з місця події.
Прорив труби у Києві 1 листопада
Ввечері, 1 листопада на вулиці Раїси Окіпної стався прорив труби, вулицю підтопило.
На місці вже працюють комунальні служби, які ліквідовують наслідки.
Нагадаємо, у Києві з 1 листопада обмежили швидкість руху для водіїв. На деяких дорогах можна їхати не більше 50 км/год.
Також ми писали, що у Києві готують зміни щодо комендантської години. Скорочувати її не будуть.
