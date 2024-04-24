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В Киеве состояние Почтовой площади требует безотлагательной проверки, — комиссия ВР

24 апреля 2024 09:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве состояние Почтовой площади требует безотлагательной проверки, — комиссия ВР
Почтовая площадь в Киеве. Фото иллюстративное: Kyiv City
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве на Почтовой площади состояние конструкций и коммуникаций нуждается в немедленной проверке. Это обусловлено потенциальной опасностью для находящихся в этом месте людей.

Об этом заявили члены Временной специальной комиссии Верховной Рады по вопросам мониторинга и оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и местных органов исполнительной власти в городе Киеве, передает Укринформ.

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Почтовая площадь требует проверки

Члены ВСК акцентировали внимание на состоянии конструкций и коммуникаций на Почтовой площади. Из-за их неудовлетворительного состояния возник ряд проблем, а именно связанных с безопасностью людей, сохранением археологических находок, трещины в конструкциях, поднятием уровня подземных вод, деформацией тоннелей метрополитена.

Народная депутат Анна Бондарь обратила внимание, что вопрос о состоянии конструкций и коммуникаций на Почтовой площади — это прежде всего о безопасности людей, которые проходят или проезжают по площади.

"Откачка воды из грунтов и очень сложных грунтов, высоких грунтовых вод, и из сдвигающейся Владимирской горки — это не строительные работы. Это обеспечение безопасности людей на Почтовой площади", — отметила она.

Присутствующие на заседании Комиссии эксперты и общественность отметили, что состояние конструкций на Почтовой площади критическое, а археологические находки находятся в опасности.

Глава ВСК, народный депутат Виталий Безгин отметил необходимость изменить законодательство о Киеве. Это общая задача Верховной Рады и Киевского городского совета.

Ранее мы рассказывали, что бывшая Арка дружбы народов в Киеве может быть демонтирована, потому что потеряла статус памятника истории. Однако части монумента образуют подпорную стену, чтобы предотвратить сдвиг, поэтому демонтаж опасен.

В Киеве цветет 115 тысяч тюльпанов, которые Королевство Нидерландов бесплатно передало украинской столице еще осенью. Традиции дали начало четыре года назад.

Верховная Рада
Киев
ремонт
КГГА
проверки

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