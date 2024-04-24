У Києві стан Поштової площі потребує невідкладної перевірки, — комісія ВР

Поштова площа в Києві. Фото ілюстративне: Kyiv City

У Києві на Поштовій площі стан конструкцій і комунікацій потребує негайної перевірки. Це зумовлено потенційною небезпекою для людей, які перебувають у цьому місці.

На цьому наголосили члени Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу та оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади в місті Києві, передає Укрінформ.

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Поштова площа потребує перевірки

Члени ТСК акцентували увагу на стані конструкцій і комунікацій на Поштовій площі. Через їх незадовільний стан виникла низка проблем, а саме з безпекою людей, збереженням археологічних знахідок, тріщини у конструкціях, підняття рівня підземних вод, деформацію тунелів метрополітену.

Народна депутатка Ганна Бондар звернула увагу, що питання про стан конструкцій та комунікацій на Поштовій площі — це насамперед про безпеку людей, які проходять або проїжджають площею.

"Відкачування води з грунтів і дуже складних грунтів, високих грунтових вод, і з того, що зсувається Володимирська гірка - це не будівельні роботи. Це забезпечення безпеки людей на Поштовій площі", — зауважила вона.

Експерти та громадськість, присутні на засіданні Комісії, зазначили, що стан конструкцій на Поштовій площі критичний, а археологічні знахідки перебувають у небезпеці.

Голова ТСК, народний депутат Віталій Безгін наголосив на необхідності змінити законодавство про Київ. Це є спільним завданням Верховної Ради та Київської міської ради.

Раніше ми розповідали, що колишня Арка дружби народів у Києві може бути демонтована, адже втратила статус пам’ятки історії. Однак частини монумента утворюють підпірну стіну, аби запобігти зсуву, тому демонтаж є небезпечним.

У Києві квітує 115 тисяч тюльпанів, які Королівство Нідерландів безкоштовно передало українській столиці ще восени. Традицію започаткували чотири року тому.