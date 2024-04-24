Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві стан Поштової площі потребує невідкладної перевірки, — комісія ВР arrow

У Києві стан Поштової площі потребує невідкладної перевірки, — комісія ВР

24 квітня 2024 09:35
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Києві стан Поштової площі потребує невідкладної перевірки, — комісія ВР
Поштова площа в Києві. Фото ілюстративне: Kyiv City
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві на Поштовій площі стан конструкцій і комунікацій потребує негайної перевірки. Це зумовлено потенційною небезпекою для людей, які перебувають у цьому місці.

На цьому наголосили члени Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань моніторингу та оцінки ефективності діяльності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади в місті Києві, передає Укрінформ.

Читайте також:

Поштова площа потребує перевірки

Члени ТСК акцентували увагу на стані конструкцій і комунікацій на Поштовій площі. Через їх незадовільний стан виникла низка проблем, а саме з безпекою людей, збереженням археологічних знахідок, тріщини у конструкціях, підняття рівня підземних вод, деформацію тунелів метрополітену.

Народна депутатка Ганна Бондар звернула увагу, що питання про стан конструкцій та комунікацій на Поштовій площі — це насамперед про безпеку людей, які проходять або проїжджають площею.

"Відкачування води з грунтів і дуже складних грунтів, високих грунтових вод, і з того, що зсувається Володимирська гірка - це не будівельні роботи. Це забезпечення безпеки людей на Поштовій площі", — зауважила вона.

Експерти та громадськість, присутні на засіданні Комісії, зазначили, що стан конструкцій на Поштовій площі критичний, а археологічні знахідки перебувають у небезпеці.

Голова ТСК, народний депутат Віталій Безгін наголосив на необхідності змінити законодавство про Київ. Це є спільним завданням Верховної Ради та Київської міської ради.

Раніше ми розповідали, що колишня Арка дружби народів у Києві може бути демонтована, адже втратила статус пам’ятки історії. Однак частини монумента утворюють підпірну стіну, аби запобігти зсуву, тому демонтаж є небезпечним.

У Києві квітує 115 тисяч тюльпанів, які Королівство Нідерландів безкоштовно передало українській столиці ще восени. Традицію започаткували чотири року тому. 

Верховна Рада
Київ
ремонт
КМДА
перевірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри