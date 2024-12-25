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В Киеве станцию метро Лыбедская закрыли на вход — какая причина

25 декабря 2024 18:33
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве закрыли на вход станцию метро Лыбедская
Люди в метро. Иллюстративное фото: Суспільне
Евгения Брюховецкая - редактор

В столичном метро в среду, 25 декабря, временно закрыли станцию "Лыбедская" на вход. В то же время на выход пассажиров она работает.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.

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Поезда осуществляют остановки по обоим путям станции "Лыбедская", но пока она закрыта для пассажиров на вход. На одном из эскалаторов на спуске в механизм попала обувь пассажира, что привело к его остановке.

"На место вызвали скорую медицинскую помощь. Также на месте находятся специалисты по ремонту эскалаторов", — говорится в сообщении.

В КГГА уточнили, что из-за капитального ремонта эскалатора № 1 отсутствует резерв, чтобы обеспечить перевозку пассажиров на период ремонта. Поэтому о возобновлении работы станции на вход пассажиров сообщат дополнительно.

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Скриншот поста КГГА

Напомним, в Киеве заговорили о повышении стоимости проезда в городском транспорте, в частности в метро и трамвае. Цену хотят поднять с 8 до 30 гривен. 

Кроме того, в столице рассматривают возможность бесплатного проезда в метро для горожан. Финансирование подземки лишь на 1/4 идет из оплаты проезда за транспорт.

Киев метро КГГА общественный транспорт пассажиры

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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