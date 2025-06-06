В Киеве ликвидируют последствия атаки — количество пострадавших возросло

Горящий дом. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на пятницу, 6 июня, нанесли комбинированный удар по Киеву. В результате атаки погибли трое работников ГСЧС, много людей пострадали.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

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По состоянию на 11:00 в результате ударов РФ по Киеву погибли три сотрудника ГСЧС, а также пострадали 23 человека, среди которых 14 — спасатели. Сейчас пожарные работают на нескольких локациях в разных районах города.

Ликвидация последствий атаки. Фото: ГСЧС

Погибшие в результате атаки. Фото: ГСЧС

Погибший в результате атаки. Фото: ГСЧС

В частности, в Соломенском районе на одном из объектов инфраструктуры на площади 2000 квадратных метров возник пожар, продолжается ликвидация последствий. Еще по одному адресу потушили пожар на 11-м этаже шестнадцатиэтажки, там пострадали три человека, еще троих спасли чрезвычайники, из них один — ребенок.

Авто спасателей. Фото: ГСЧС

Вещи спасателей. Фото: ГСЧС

Эвакуация людей. Фото: ГСЧС

В Голосеевском районе в результате атаки произошло возгорание различных зданий, огонь ликвидировали. Еще по одному адресу повреждены железнодорожные пути, пострадал один человек.

В Днепровском районе вблизи станции метро Левобережная повреждены пути метрополитена и здание АЗС.

Деблокирование людей. Фото: ГСЧС

Здание после атаки, фото: ГСЧС

Всего к ликвидации последствий обстрела РФ было привлечено 254 спасателя, кинологические расчеты, психологи, 53 единицы техники ГСЧС и волонтеры Украинского Красного Креста.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, в результате утренней атаки на Киев изменено движение метро из-за повреждения железнодорожного полотна.

Также в столице фиксировали перебои с электроэнергией, более 2000 потребителей остались без света.