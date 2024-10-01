В Киеве осудили мужчину за тройное ДТП в состоянии опьянения

Смятая машина в результате удара. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве судьи избрали меру наказания для 39-летнего мужчины, устроившего тройное ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Прокуроры в суде доказали вину 39-летнего водителя, совершившего тройное ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Авария в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

В частности, следствие установило, что обвиняемый водитель Hyundai Tucson в состоянии опьянения двигался по Минскому шоссе Киеве в направлении площади Шевченко и выехал на встречную полосу. На ней он столкнулся с Honda CR-V и Ford Fiesta. От столкновения водитель Ford Fiesta получил тяжелые телесные повреждения, а водитель и пассажирка Honda были госпитализированы с ранениями средней тяжести.

Последствия ДТП. Фото: Киевская городская прокуратура

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор 39-летнему мужчине по факту совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего один человек получил тяжкие телесные повреждения. Еще два человека — травмы средней тяжести", — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

ДТП в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Разбитые машины. Фото: Киевская городская прокуратура

Водитель признал в суде свою вину и возместил частично потерпевшим причиненный ущерб. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски пострадавших на сумму более 1,4 млн гривен.

Смятая от удара машина. Фото: Киевская городская прокуратура

ДТП в Киеве. Фото: Киевская городская прокуратура

Несмотря на это, виновник аварии приговорен к наказанию в виде 3 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет.



Напомним, недавно в Киеве произошло ДТП с двумя автомобилями. А из-за невнимательности водителя грузовик с открытым прицепом врезался в мост.