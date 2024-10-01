У Києві засудили чоловіка за потрійну ДТП у стані сп'яніння

Зім'ята машина внаслідок удару. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві судді обрали міру покарання для 39-річного чоловіка, який влаштував потрійну ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок аварії є постраждалі.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Влаштував потрійну ДТП у Києві

Прокурори у суді довели вину 39-річного водія, який вчинив потрійну ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння.

Аварія у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Зокрема, слідство встановило, що обвинувачений водій Hyundai Tucson у стані сп’яніння рухався Мінським шосе Києві в напрямку площі Шевченка та виїхав на зустрічну смугу. На ній він зіткнувся з Honda CR-V та Ford Fiesta. Від зіткнення водій Ford Fiesta отримав тяжкі тілесні ушкодження, а водій та пасажирка Honda були госпіталізовані з пораненями середньої тяжкості.

Наслідки ДТП. Фото: Київська міська прокуратура

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 39-річному чоловіку за фактом вчинення ДТП в стані алкогольного сп’яніння, внаслідок чого один чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. Ще двоє людей — травми середньої тяжкості", — розповіли в пресслужбі прокуратури.

ДТП у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Розбиті машини. Фото: Київська міська прокуратура

Водій визнав у суді свою провину та відшкодував частково потерпілим завдану шкоду. Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови постраждалих на суму понад 1,4 млн гривень.

Зім'ята від удару машина. Фото: Київська міська прокуратура

ДТП у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Попри це, винуватцю аварії присудили покарання у вигляді 3 років ув'язнення із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років.



Нагадаємо, нещодавно у Києві сталась ДТП з двома автівками. А через неуважність водія вантажівка з відкритим причепом врізалась в міст.