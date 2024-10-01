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У Києві суд виніс вирок чоловіку, який п'яним влаштував потрійну ДТП

1 жовтня 2024 08:45
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Києві засудили чоловіка за потрійну ДТП у стані сп'яніння
Зім'ята машина внаслідок удару. Фото: Київська міська прокуратура
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Києві судді обрали міру покарання для 39-річного чоловіка, який влаштував потрійну ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Внаслідок аварії є постраждалі. 

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Влаштував потрійну ДТП у Києві

Прокурори у суді довели вину 39-річного водія, який вчинив потрійну ДТП, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння. 

Аварія в Києві
Аварія у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Зокрема, слідство встановило, що обвинувачений водій Hyundai Tucson у стані сп’яніння рухався Мінським шосе Києві в напрямку площі Шевченка та виїхав на зустрічну смугу. На ній він зіткнувся з Honda CR-V та Ford Fiesta. Від зіткнення водій Ford Fiesta отримав тяжкі тілесні ушкодження, а водій та пасажирка Honda були госпіталізовані з пораненями середньої тяжкості. 

Аварія Київ
Наслідки ДТП. Фото: Київська міська прокуратура

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської міської прокуратури судом оголошено обвинувальний вирок 39-річному чоловіку за фактом вчинення ДТП в стані алкогольного сп’яніння, внаслідок чого один чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження. Ще двоє людей — травми середньої тяжкості", — розповіли в пресслужбі прокуратури. 

Місце ДТП у Києві
ДТП у Києві. Фото: Київська міська прокуратура
ДТП в Києві
Розбиті машини. Фото: Київська міська прокуратура

Водій визнав у суді свою провину та відшкодував частково потерпілим завдану шкоду. Крім того, суд частково задовольнив цивільні позови постраждалих на суму понад 1,4 млн гривень.

ДТП
Зім'ята від удару машина. Фото: Київська міська прокуратура
Київ ДТП
ДТП у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Попри це, винуватцю аварії присудили покарання у вигляді 3 років ув'язнення із позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років.  
 
Нагадаємо, нещодавно у Києві сталась ДТП з двома автівками. А через неуважність водія вантажівка з відкритим причепом врізалась в міст.

ДТП Київ алкоголь суд прокуратура

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