В Киеве пенсионер напал на волонтер — его судили

Осужденный мужчина и его адвокат. Фото: скриншот

Оболонский райсуд Киева отправил под домашний арест до августа 73-летнего мужчину, которого обвиняют в нападении на девушку-волонтера. Пенсионеру инкриминируют хулиганство.

Об этом сообщает hromadske в пятницу, 7 июля.

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Как стало известно из видео, которое потерпевшая опубликовала в соцсетях, двое мужчин, в частности фигурант, насмехались над ней, когда она сказала им, что не понимает по-русски. Подозреваемый воскликнул, что "скоро сюда придут россияне", обругал девушку и пытался забрать у нее телефон.

Потерпевшая добавила, что мужчина плюнул ей в лицо, ударил по лицу и ногам, где остались ссадины и гематома. Это произошло после того, как его подельник отобрал у нее телефон. Волонтеру удалось вернуть гаджет, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия, рассказали в полиции.

Как заявили в прокуратуре, 2 июня у злоумышленника был день рождения, поэтому он вместе с нападавшим употребляли по этому поводу алкоголь и вечером возвращались домой. Оба мужчины работают на рынке.

Что решил суд

В Оболонском райсуде Киева продолжается заседание в отношении мужчины, который на днях напал на местную волонтер и обматерил ее. На вопрос журналистов он отказался объяснить свой поступок или извиниться за него



Видео: Виктория Коломиец / hromadske pic.twitter.com/c34Mp2wkFm — hromadske (@HromadskeUA) Июнь 7, 2024

На суде прокурор просил круглосуточного домашнего ареста. По его словам, подозреваемый убеждал, что в момент преступления якобы находился в другом месте. Сама волонтер заявила, что фигурант знает, где она живет, поэтому он до сих пор для нее представляет угрозу и может из-за своего возраста пересечь границу.

Сам пенсионер своей вины не признал, мол на видео не он, а о конфликте с девушкой якобы не помнит "из-за почтенного возраста". Ему грозит четыре года лишения свободы.

Напомним, пенсионера, который с кулаками набросился на жену военного, задержали на днях.

Также в столице мужчина и две женщины мошенническим путем присвоили пожертвования на помощь детям, им грозит семь лет тюрьмы.