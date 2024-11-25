Суд в Киеве вынес приговор нападающим на волонтера

Мужчины, которые напали на волонтера в Киеве 2 июня. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве судили двух мужчин, которые напали на волонтера 2 июня 2024 года. Причиной было то, что женщина разговаривала на украинском языке.

Об этом сообщает Watchers в понедельник, 25 ноября.

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Детали дела

Суд признал мужчин виновными в групповом хулиганстве. Прокурор просил приговорить их к двум годам лишения свободы с испытательным сроком на два года из-за пенсионного возраста. По его словам, преступления совершены на почве ненависти к украинскому языку и украинцам.

Волонтер Наталья, на которую было совершено нападение, поддержала прокурора. Она отметила свое состояние здоровья, которое ухудшилось после инцидента.

Во время судебного заседания один из обвиняемых заявил, что его действия были вызваны "психоневрологическим состоянием", после чего выразил якобы искреннее извинение. Другой подсудимый отрицал факт избиения женщины, утверждая, что она "ударилась лицом о его руку".

Что решил суд

Оболонский районный суд назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы на два года. Однако их освободили от наказания с испытательным сроком на два года.

Что предшествовало

Напомним, 2 июня в Киеве двое мужчин пенсионного возраста напали на волонтера. Уже 5 июня им было объявлено подозрение.

А 7 июня суд отправил под домашний арест 73-летнего мужчину. Он также не признал своей вины.

Кроме того, 10 июня суд избрал меру пресечения 70-летнему нападающему. Речь идет о домашнем аресте.