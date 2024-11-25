Суд у Києві виніс вирок нападникам на волонтерку

Чоловіки, які напали на волонтерку в Києві 2 червня. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві судили двох чоловіків, які напали на волонтерку 2 червня 2024 року. Причиною було те, що жінка розмовляла українською мовою.

Про це повідомляє Watchers у понеділок, 25 листопада.

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Деталі справи

Суд визнав чоловіків винними в груповому хуліганстві. Прокурор просив засудити їх до двох років позбавлення волі з іспитовим терміном на два роки через пенсійний вік. За його словами, злочини скоєно на ґрунті ненависті до української мови та українців.

Волонтерка Наталя, на яку було здійснено напад, підтримала прокурора. Вона наголосила на своєму стані здоров'я, які погіршився після інциденту.

Під час судового засідання один із обвинувачених заявив, що його дії були спричинені "психоневрологічним станом", після чого висловив нібито щире вибачення. Інший підсудний заперечував факт побиття жінки, стверджуючи, що вона "вдарилася обличчям об його руку".

Що вирішив суд

Оболонський районний суд призначив чоловікам покарання у вигляді позбавлення волі на два роки. Однак їх звільнили від покарання з іспитовим строком на два роки.

Що передувало

Нагадаємо, 2 червня у Києві двоє чоловіків пенсійного віку напали на волонтерку. Вже 5 червня їм оголосили підозру.

А 7 червня суд відправив під домашній арешт 73-річного чоловіка. Він також не визнав своєї провини.

Крім того, 10 червня суд обрав запобіжний захід 70-річному нападнику. Йдеться про домашній арешт.