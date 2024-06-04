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В Киеве судили иностранца, который устроил драку и нанес тяжкие повреждения мужчине

4 июня 2024 19:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве приговорили к семи годам иностранца, который ударил ножом мужчину
Судебное заседание. Иллюстративное фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве судили иностранца, который устроил драку и нанес тяжкие повреждения жителю столицы. Он получил до семи лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram во вторник, 4 июня.

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Фигурант вместе со своей девушкой арендовал квартиру у местной жительницы. Он зарекомендовал себя как недобросовестный арендатор, ведь пара систематически употребляла алкогольные напитки и оскорбляла хозяйку дома, когда та делала замечания. Когда женщина пришла к квартирантам вместе с товарищем для разрешения конфликта, иностранец взял кухонный нож и ударил им мужчину.

Место преступления, где ранили киевлянина
Место преступления. Фото: t.me/gunpKyiv

"34-летнего киевлянина врачи госпитализировали в медицинское учреждение с проникающим ранением, а полицейские вместе с кинологами в течение двух часов разыскали и задержали 29-летнего гражданина другой страны", — говорится в сообщении.

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Задержанный иностранец. Фото: t.me/gunpKyiv

Правоохранители объявили злоумышленнику подозрение. На днях судом фигурант был признан виновным в совершенном преступлении и приговорен к семи годам лишения свободы.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве мужчина и две женщины мошенническим путем присвоили пожертвования на помощь детям. Обвинительный акт направлен в суд, злоумышленникам грозит до семи лет тюрьмы.

Также в Киеве был арестован серийный вор автозеркал. Совершая преступления, злоумышленник предпочитал автомобили BMW.

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