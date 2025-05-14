В Киеве пенсионерка убила своего мужа - решение суда

Качалка в руке. Иллюстративное фото: vm.com.ua

В Киеве на восемь лет осудили пенсионерку. Она еще в 2019 году убила своего 82-летнего мужа, нанеся 18 ударов по голове.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

В феврале 2019 года женщина 18 раз ударила своего 82-летнего мужа по голове, в результате чего он умер. Они находились в браке пять лет, но мужчина подал на развод.

В суде женщина не признала свою вину, хотя во время последнего слова сказала, что сожалеет о поступке. По словам, когда она утром собиралась на работу, то муж начал ссору и ударил ее ногой в спину.

Она нанесла ему два удара по голове скалкой в ответ, которую потом выбросила в мусор. Женщина рассказала, что в последнее время мужчина злоупотреблял коньяком и имел извращенные сексуальные фантазии.

"После ссоры женщина ушла на работу, а тело мужчины обнаружила его родственница, которая в тот день должна была прийти к нему, но он не отвечал на звонки", — уточнили в прокуратуре.

Решение суда

Предоставленными суду доказательствами были опровергнуты показания обвиняемой о лишь двух ударах по голове и версия о том, что ее мужа убил кто-то другой.

Пенсионерку признали виновной в убийстве собственного мужа и назначили восемь лет заключения.

Скриншот поста прокуратуры

Скриншот поста прокуратуры

Напомним, в Киеве в одном из отелей утром произошла стрельба. Полиция задержала злоумышленника и изъяла у него оружие.

А на прошлой неделе в селе вблизи столицы мужчина убил военного и его тещу.