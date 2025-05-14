У Києві пенсіонерка вбила свого чоловіка — рішення суду

Качалка в руці. Ілюстративне фото: vm.com.ua

У Києві на вісім років засудили пенсіонерку. Вона ще у 2019 році вбила свого 82-річного чоловіка, завдавши 18 ударів по голові.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram.

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Деталі справи

У лютому 2019 року жінка 18 разів вдарила свого 82-річного чоловіка по голові, внаслідок чого він помер. Вони перебували у шлюбі п'ять років, але чоловік подав на розлучення.

У суді жінка не визнала свою провину, хоча під час останнього слова сказала, що шкодує про вчинок. За словами, коли вона вранці збиралася на роботу, то чоловік почав сварку та вдарив її ногою у спину.

Вона завдала йому два удари по голові качалкою у відповідь, яку потім викинула у сміття. Жінка розповіла, що останнім часом чоловік зловживав коньяком та мав збочені сексуальні фантазії.

"Після сварки жінка пішла на роботу, а тіло чоловіка виявила його родичка, яка того дня мала прийти до нього, але він не відповідав на дзвінки", — уточнили в прокуратурі.

Рішення суду

Наданими суду доказами було спростовано покази обвинуваченої про лише два удари по голові та версія про те, що її чоловіка вбив хтось інший.

Пенсіонерку визнали винною у вбивстві власного чоловіка та призначили вісім років ув'язнення.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, у Києві в одному з готелів вранці сталася стрілянина. Поліція затримала зловмисника та вилучила у нього зброю.

А минулого тижня в селі поблизу столиці чоловік вбив військового та його тещу.