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В Киеве будут судить чиновника за растрату 684 тысяч гривен на ремонте укрытий

22 января 2024 18:18
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киеве будут судить чиновника за растрату 684 тысяч гривен на ремонте укрытий
Правоохранители проводят следственные действия. Фото: Киевская городская прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве будут судить начальника Управления Святошинской районной государственной администрации за растрату средств, предназначенных на ремонт укрытий. В общей сложности речь идет о сумме в размере 684 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Сообщения Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Чиновник нанес ущерб бюджету

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника Управления строительства, архитектуры и землепользования Святошинской РГА по факту выдачи ложных официальных документов и растрат бюджетных средств во время капитального ремонта столичных укрытий.

Прокуратура установила, что в 2022 г. между Управлением строительства Святошинской РГА и частным обществом был заключен договор на капитальный ремонт укрытия в Святошинском районе.

"После капремонта должностное лицо, зная о завышении объемов и стоимости работ и о том, что стоимость выполненных работ не отвечает требованиям нормативно-правовых актов, подписал акты приемки", — говорится в сообщении.

Следствие по сотрудничеству с соответствующими специалистами зафиксировало некачественное выполнение работ, использование пожароопасных материалов и завышение стоимости. В некоторых помещениях ремонт вообще не производился.

Нанесенная в результате таких действий сумма ущерба составила более 684 тысяч гривен.

Ранее мы сообщали, что в Киеве разоблачили группу лиц, наладивших в столице международный канал поставки наркотиков. Фигуранты дела задержаны, стоимость изъятых веществ составляет около 30 миллионов.

Напоминаем, что в Киеве группа злоумышленников создала сеть фишинговых сall-центров и обманула десятки иностранцев почти на два миллиона чешских крон. В эквиваленте это составляет около трех миллионов гривен. Полицейским удалось задержать трех организаторов и пятерых исполнителей.

Киев
суд
коррупция
Украина
укрытия

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