В Киеве будут судить мужчин, которые жестоко избили товарища ради криптовалюты
В Киеве будут судить трех участников опасной группы, совершивших разбойное нападение на товарища ради криптовалюты. Они били и калечили предпринимателя, а также незаконно лишили его свободы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева и Киевской городской прокуратуры в Telegram в среду, 1 мая.
Разбойное нападение ради криптовалюты
"Киевской городской прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, которые побоями заставили предпринимателя перечислить им криптовалюту на 28 тыс. долларов, при этом одного из фигурантов также будут судить за хранение боеприпасов", — говорится в сообщении.
В состав преступной группы входили четверо жителей города Черкассы в возрасте от 21 до 25 лет. Пользуясь дружескими отношениями с потерпевшим, который занимался бизнесом, осенью 2023 года фигуранты пришли к нему домой, где с угрозами потребовали перечислить криптовалюту на их счет. Злоумышленники забрали у мужчины документы и банковские карты. Потерпевший отказался это сделать и попытался убежать из квартиры. Его догнали и затянули обратно, нанося многочисленные побои.
Один из нападающих сломал предпринимателю ногу, другой угрожал выколоть глаза и отрезать фаланги пальцев на руках.
В дальнейшем они связали потерпевшему руки и ноги, заклеили скотчем рот и закрыли в квартире.
"После этого пострадавший выполнил требования нападавших и перечислил на указанный ими счет криптовалюту на сумму около 28 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.
В суд направлено обвинительное заключение в отношении трех участников группы, четвертый злоумышленник находится в розыске. За совершенное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, 18 октября 2023 года в Киеве задержали опасную группу мужчин, которые избивали и калечили предпринимателя, требуя от него криптовалюту. Им объявили подозрения.
Также в Киеве правоохранители разоблачили преступную схему, участники которой украли около 10 млн грн бюджетных средств под видом ремонта дорог. Организаторами махинации, в частности, оказались чиновники "Киевдорстроя" и "Киевавтодора".
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