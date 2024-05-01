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В Киеве будут судить мужчин, которые жестоко избили товарища ради криптовалюты

1 мая 2024 17:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве будут судить мужчин, которые жестоко избили товарища ради криптовалюты
Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: t.me/gunpKyiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве будут судить трех участников опасной группы, совершивших разбойное нападение на товарища ради криптовалюты. Они били и калечили предпринимателя, а также незаконно лишили его свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева и Киевской городской прокуратуры в Telegram в среду, 1 мая.

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Разбойное нападение ради криптовалюты

"Киевской городской прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении группы лиц, которые побоями заставили предпринимателя перечислить им криптовалюту на 28 тыс. долларов, при этом одного из фигурантов также будут судить за хранение боеприпасов", — говорится в сообщении.

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Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: t.me/gunpKyiv

В состав преступной группы входили четверо жителей города Черкассы в возрасте от 21 до 25 лет. Пользуясь дружескими отношениями с потерпевшим, который занимался бизнесом, осенью 2023 года фигуранты пришли к нему домой, где с угрозами потребовали перечислить криптовалюту на их счет. Злоумышленники забрали у мужчины документы и банковские карты. Потерпевший отказался это сделать и попытался убежать из квартиры. Его догнали и затянули обратно, нанося многочисленные побои. 

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Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Один из нападающих сломал предпринимателю ногу, другой угрожал выколоть глаза и отрезать фаланги пальцев на руках.

В дальнейшем они связали потерпевшему руки и ноги, заклеили скотчем рот и закрыли в квартире.

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Правоохранители и задержанный фигурант. Фото: t.me/kyiv_pro_office

"После этого пострадавший выполнил требования нападавших и перечислил на указанный ими счет криптовалюту на сумму около 28 тыс. долларов США", — говорится в сообщении.

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Обыск у фигуранта. Фото: t.me/kyiv_pro_office
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Обыск у фигуранта. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В суд направлено обвинительное заключение в отношении трех участников группы, четвертый злоумышленник находится в розыске. За совершенное злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот
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Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 18 октября 2023 года в Киеве задержали опасную группу мужчин, которые избивали и калечили предпринимателя, требуя от него криптовалюту. Им объявили подозрения.

Также в Киеве правоохранители разоблачили преступную схему, участники которой украли около 10 млн грн бюджетных средств под видом ремонта дорог. Организаторами махинации, в частности, оказались чиновники "Киевдорстроя" и "Киевавтодора".

Киев
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полиция
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прокуратура

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