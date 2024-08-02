Обманул военного, сидя в СИЗО — в Киеве будут судить мошенника

Полицейский и злоумышленник. Фото: Национальная полиция

Киевская полиция сообщила о подозрении заключенному в одном из столичного СИЗО мошенника, который прямо из камеры обманул на 21 тысячу гривен военнослужащего ВСУ. Теперь злоумышленника снова будут судить.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Киеве в пятницу, 2 августа.

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Заключенный обманул бойца ВСУ

Как заявил правоохранителям боец, ему позвонил мужчина, который представился работником банка, и сообщил, что его карта заблокирована, и для восстановления ее работы он должен предоставить конфиденциальную информацию. После разговора со счета потерпевшего исчезла 21 тысяча гривен.

Сразу оперативники Главного и Шевченковского управлений полиции совместно с сотрудниками ГУ "Киевский следственный изолятор" выяснили, что бойца обманул 34-летний житель Днепропетровской области, который сейчас находится в столичном СИЗО. Ему сообщили о подозрении в мошенничестве, и теперь помимо своего основного срока ему дополнительно угрожает восемь лет тюрьмы.

Также полицейские предупредили, что ни в коем случае не нужно называть свои банковские реквизиты и персональную информацию, поскольку работники банка никогда такую информацию не требуют.

Скриншот сообщения полиции Киева

Напомним, в столице разоблачили женщину, которая обманывала людей под предлогом сбора средств для украинских военных на генераторы и автомобили.

Также полиция обнаружила в столице схему реализации фальсифицированных российских медицинских препаратов, где оказались те, которые покупали люди с онкологическими заболеваниями.