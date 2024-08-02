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У Києві затримали чоловіка, який обкрадав автомобілі у мотошоломі

2 серпня 2024 09:26
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
У Києві затримали чоловіка, який обкрадав автомобілі
Правоохоронець та затриманий фігурант. Фото: t.me/gunpKyiv
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

У Києві затримали чоловіка, який обкрадав автомобілі. Злочин він робив у мотошоломі, щоб приховати обличчя.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у Telegram у п'ятницю, 2 серпня.

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До поліції надійшло повідомлення про крадіжку з авто. Правоохоронці встановили, що невідомий чоловік розбив заднє вікно та проник у салон авто. Після цього він викрав дитяче крісло та речі.

"Поліцейські встановили, що до крадіжки причетний чоловік, котрий нещодавно скоїв аналогічний злочин — тоді він викрав з автомобіля велосипед. Для того, щоб приховати своє обличчя, він вчиняв крадіжки в мотошоломі", — йдеться у повідомленні.

Крадіжка велосипеда в Києві
Велосипед, який викрав фігурант. Фото: t.me/gunpKyiv

Фігурантом виявився 39-річний місцевий мешканець. Слідчі оголосили йому підозру в крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

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Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві викрили жінку, яка обманювала людей під приводом збору коштів для українських військових. Громадяни донатили шахрайці, яка нібито збирала на генератори та автомобілі.

Також поліція виявила схему реалізації фальсифікованих російських медичних препаратів у Києві. Серед фальсифікованих ліків, що потрапили на прилавки декількох столичних аптек, виявилися й ті, які купували люди з онкологічними захворюваннями.

Київ поліція пограбування автомобіль

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