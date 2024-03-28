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В Киеве будут судить сбывающую психотропы женщину — какое наказание грозит наркоторговцу

28 марта 2024 11:06
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Киеве будут судить сбывающую психотропы женщину — какое наказание грозит наркоторговцу
Задержанная в Киеве наркодилер. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киеве разоблачили и задержали 28-летнюю жительницу столицы, которая организовала сбыт наркотиков. В ходе обысков были изъяты психотропы экстези и "Альфа-PVP". Наркодилеру выдвинули подозрение и ей грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Киева в Telegram в четверг, 28 марта.

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Полицейские Святошинского управления выяснили, что распространением запрещенных веществ на территории Киева занималась 28-летняя женщина. Она наладила сбыт психотропов, за что была задержана правоохранителями.

По месту жительства был проведен обыск, в результате которого следователи изъяли пакеты с таблетками и кристаллическим веществом.

Изъятые во время обысков наркотики и деньги
Изъятые при обыске наркотики и деньги. Фото: Нацполиция

"Выводы экспертного исследования подтвердили, что изъятые вещества являются психотропами — "Альфа-PVP" и экстази", — говорится в сообщении.

Полиция задержала наркоторговца и сообщила ей о подозрении по факту незаконного производства, изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки и сбыта психотропов. Женщине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Скриншот сообщения полиции
Скриншот сообщения полиции

Напомним, в Киеве задержали двух жителей столицы, сбывавших кокаин в Украине. Такой "бизнес" приносил наркодилерам по 12 млн грн ежемесячно. Наркоторговцам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мы писали, что в Киеве задержали мужчину, который сбывал наркотики. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Киев
наркотики
полиция
Украина
наркоторговля
подозрение

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