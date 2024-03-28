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Збували кокаїн на мільйони гривень — у Києві поліція затримала наркодилерів

28 березня 2024 08:31
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Збували кокаїн на мільйони гривень — у Києві поліція затримала наркодилерів
Правоохоронці та затриманий наркодилер. Фото: Нацполіція
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві правоохоронці затримали організатора злочинної схеми та його спільницю, які збували кокаїн в Україні. Такий "бізнес" приносив наркодилерам по 12 млн грн щомісяця. Під час обшуків було вилучено 1 кг кокаїну та 250 тис. доларів. Наркоторговцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба Поліції Києва у Telegram.

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За даними слідства, організаторами збуту наркотиків є 36-річний киянин та його 30-річна спільниця. Крім того, у наркоторговців були спільники за кордоном, які доставляли "товар" в Україну. Вони реалізовували "товар" великими партіями під час особистих зустрічей із замовниками. Розраховувалися "партнери" виключно криптовалютою. Наркодилери заробляли на збуті кокаїну по 12 млн грн щомісяця.     

Вилучений кокаїн у наркодилерів
Вилучений у наркодилерів кокаїн. Фото: Нацполіція
Вилучений кокаїн та гроші у наркодилерів
Вилучені у наркодилерів кокаїн та гроші. Фото: Нацполіція

"У ході спецоперації правоохоронці затримали двох учасників наркоугруповання "на гарячому" під час збуту кокаїну. За результатами слідчих дій вилучено кілограм кокаїну, орієнтовна вартість якого за цінами "чорного" ринку сягає понад 250 тисяч доларів", — йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці висунули підозру фігурантам за фактом збуту наркотиків. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав наркоторговцям запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Скриншот допису Поліції
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який збував наркотики. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Раніше ми писали, що у Києві затримали жінку, яка хотіла продати 12 кг наркотиків. У листопаді 2023 року її затримали під час чергового збуту і тепер їй загрожує 12 років ув'язнення.

Київ
наркотики
поліція
криптовалюта
Україна
наркоторгівля
Закарпаття

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