В Киеве возобновили работу станции метро Вокзальная — что известно

Люди в метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве временно закрывали станцию метро "Вокзальная" из-за обнаружения подозрительного предмета. На место вызвали взрывотехническую группу, к счастью, предмет оказался безопасным.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram в понедельник, 25 ноября.

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В Киеве закрывали станцию метро "Вокзальная"

В понедельник, 25 ноября, около 12:37 на красной ветке киевского метрополитена был обнаружен подозрительный пакет. В ходе мер безопасности станция "Вокзальная" была временно закрыта на вход и выход для пассажиров.

"Поезда следуют мимо станции без остановки. На место вызвали взрывотехническую группу", — говорилось в сообщении.

В 13:56 городской совет Киева заявил, что предмет был проверен, а работа станции метро "Вокзальная" восстановлена.

"Посторонний предмет проверили — он угрозы не представляет", — написала пресс-служба КГГА.

Сообщение КГГА. Фото: скриншот

Напомним, киевский метрополитен объявил тендер на проверку подземного перехода на станции "Театральная". Потратить на это планируется 252 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что киевляне не раз подавали петиции с просьбой открыть наземные станции метро во время воздушной тревоги. Однако это невозможно из соображений безопасности.

Между тем, в метро в Харькове уже царит праздничная атмосфера — на одной из станций установили новогоднюю елку.