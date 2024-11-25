Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве временно закрывали метро из-за подозрительной находки arrow

В Киеве временно закрывали метро из-за подозрительной находки

25 ноября 2024 17:27
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
В Киеве возобновили работу станции метро Вокзальная — что известно
Люди в метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

В Киеве временно закрывали станцию метро "Вокзальная" из-за обнаружения подозрительного предмета. На место вызвали взрывотехническую группу, к счастью, предмет оказался безопасным.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram в понедельник, 25 ноября.

Читайте также:

В Киеве закрывали станцию метро "Вокзальная"

В понедельник, 25 ноября, около 12:37 на красной ветке киевского метрополитена был обнаружен подозрительный пакет. В ходе мер безопасности станция "Вокзальная" была временно закрыта на вход и выход для пассажиров.

"Поезда следуют мимо станции без остановки. На место вызвали взрывотехническую группу", — говорилось в сообщении.

В 13:56 городской совет Киева заявил, что предмет был проверен, а работа станции метро "Вокзальная" восстановлена.

"Посторонний предмет проверили — он угрозы не представляет", — написала пресс-служба КГГА.

метро Вокзальная
Сообщение КГГА. Фото: скриншот

Напомним, киевский метрополитен объявил тендер на проверку подземного перехода на станции "Театральная". Потратить на это планируется 252 000 гривен.

Ранее мы писали о том, что киевляне не раз подавали петиции с просьбой открыть наземные станции метро во время воздушной тревоги. Однако это невозможно из соображений безопасности.

Между тем, в метро в Харькове уже царит праздничная атмосфера — на одной из станций установили новогоднюю елку.

Киев метро КГГА поезда городской совет взрывотехники

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:08 Что выгоднее для отопления в 2024 году — газ, дрова или уголь

18:03 Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

17:51 Бронь критических предприятий — в Минэкономики сделали заявление

Text

17:49 Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

17:37 В одесском парке нашли боевую гранату — детали

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

17:37 В Укргидрометцентре назвали, где завтра будут осадки и гололедица

17:29 Зеленский обсудил на Ставке защиту энергетики

17:27 В Киеве временно закрывали метро из-за подозрительной находки

17:22 Валюту трудно сдержать — что происходит с курсом доллара

17:16 Призвал убивать украинцев — суд вынес приговор жителю Харьковщины

18:08 Что выгоднее для отопления в 2024 году — газ, дрова или уголь

18:03 Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

17:51 Бронь критических предприятий — в Минэкономики сделали заявление

17:37 В одесском парке нашли боевую гранату — детали

17:37 В Укргидрометцентре назвали, где завтра будут осадки и гололедица

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

17:29 Зеленский обсудил на Ставке защиту энергетики

17:27 В Киеве временно закрывали метро из-за подозрительной находки

17:22 Валюту трудно сдержать — что происходит с курсом доллара

17:16 Призвал убивать украинцев — суд вынес приговор жителю Харьковщины

17:09 Разворовывал деньги на ремонте вуза — во Львове судили бизнесмена

06:31 Экояйца — почему они столько стоят и чем лучше обычных

23 ноября 2024

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

Text

17:49 Зеленский срочно вызвал Сырского — эфир Вечір.LIVE

Text

15:51 Обстрел Харькова — Чубенко назвал количество поврежденных домов

Text

14:32 Констанкевич назвала количество военных пенсионеров в Украине

Text

14:17 Ткаченко объяснил, почему люди возвращаются на ВОТ

Text

13:29 Эксперт сказал, сколько будут продолжаться отключения света

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко - 80x80

Выход на границы 1991 года — это еще не победа, — Ющенко

Text

13:19 Бронирование от мобилизации — нардеп назвала основную проблему

Text

13:02 Мирный план Трампа и заявление Сырского о войне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Ситуация на границе с Польшей и Taurus для ВСУ — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2024
Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК