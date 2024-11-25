В Киеве возобновили работу станции метро Вокзальная — что известно

В Киеве временно закрывали метро из-за подозрительной находки
В Киеве временно закрывали станцию метро "Вокзальная" из-за обнаружения подозрительного предмета. На место вызвали взрывотехническую группу, к счастью, предмет оказался безопасным.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram в понедельник, 25 ноября.
В Киеве закрывали станцию метро "Вокзальная"
В понедельник, 25 ноября, около 12:37 на красной ветке киевского метрополитена был обнаружен подозрительный пакет. В ходе мер безопасности станция "Вокзальная" была временно закрыта на вход и выход для пассажиров.
"Поезда следуют мимо станции без остановки. На место вызвали взрывотехническую группу", — говорилось в сообщении.
В 13:56 городской совет Киева заявил, что предмет был проверен, а работа станции метро "Вокзальная" восстановлена.
"Посторонний предмет проверили — он угрозы не представляет", — написала пресс-служба КГГА.
Напомним, киевский метрополитен объявил тендер на проверку подземного перехода на станции "Театральная". Потратить на это планируется 252 000 гривен.
Ранее мы писали о том, что киевляне не раз подавали петиции с просьбой открыть наземные станции метро во время воздушной тревоги. Однако это невозможно из соображений безопасности.
Между тем, в метро в Харькове уже царит праздничная атмосфера — на одной из станций установили новогоднюю елку.
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