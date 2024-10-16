Митинг в память о пропавших без вести 16 октября - фото

Митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве в среду, 16 октября, проходит митинг в память о пропавших без вести защитниках. На акцию вышли родственники и близкие воинов.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Митинг в Киеве 16 октября

Так, родственники, друзья пропавших без вести военных и неравнодушные граждане вышли, чтобы напомнить о них и призвать власть не останавливать поиски.

Участники акции. Фото: Новости.

Участники акции. Фото: Новости.

Участники акции. Фото: Новости.

Участники акции. Фото: Новости.

Участники акции. Фото: Новости. 1/5 ​ 5

Также участники акции требуют освобождения украинских пленных воинов из России.

Напомним, в Киеве каждое воскресенье проходят акции в поддержку украинских военнопленных. 13 октября участники собирались у станции метро "Арсенальная".

Также мы писали, что экспленник посетил одну из акций и поблагодарил участников.