Митинг в память о пропавших без вести 16 октября - фото

В Киеве проходит митинг в память о пропавших без вести воинах — фоторепортаж Новини.LIVE
16 октября 2024 15:36
Митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE
В Киеве в среду, 16 октября, проходит митинг в память о пропавших без вести защитниках. На акцию вышли родственники и близкие воинов.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
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Митинг в Киеве 16 октября
Так, родственники, друзья пропавших без вести военных и неравнодушные граждане вышли, чтобы напомнить о них и призвать власть не останавливать поиски.
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Участники акции. Фото: Новости.
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Участники акции. Фото: Новости.
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Участники акции. Фото: Новости.
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Участники акции. Фото: Новости.
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Участники акции. Фото: Новости.
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Также участники акции требуют освобождения украинских пленных воинов из России.
Напомним, в Киеве каждое воскресенье проходят акции в поддержку украинских военнопленных. 13 октября участники собирались у станции метро "Арсенальная".
Также мы писали, что экспленник посетил одну из акций и поблагодарил участников.
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